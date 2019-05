Pompeo llega a Bagdad en plena escalada de tensión con Irán

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha llegado este martes a Bagdad en una visita no anunciada previamente, después de haber suspendido la reunión que tenía prevista en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, según informa la agencia AFP, citando fuentes del gobierno de Irak.

