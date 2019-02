El Parlamento rechaza la estrategia de Brexit de May La «premier» sufrió una nueva derrota que demuestra la división en el seno de su partido

Iván Alonso

Corresponsal en Londres Actualizado: 15/02/2019 01:56h

Con la que fue la octava derrota parlamentaria de su mandato, Theresa May vio ayer cómo la unidad que había mostrado su partido estas semanas volvía a quebrarse. Los «tories» más euroescépticos se abstuvieron en la votación de la moción neutra del Gobierno, que pedía respaldar el enfoque adoptado el 29 de enero en la Cámara de los Comunes. Con ello consiguieron socavar de nuevo la autoridad de la primera ministra, humillando a su Ejecutivo por 303 votos en contra y 258 a favor.

Una derrota de carácter simbólico que vuelve a mostrar la división en el seno del partido de May de cara al plan de la «premier» de tratar de aprobar un pacto en el Parlamento antes de salir de la UE, el próximo 29 de marzo.

Boris Johnson y los suyos no dieron su voto afirmativo porque esta moción pedía el apoyo a la estrategia asumida por el Ejecutivo a finales de enero en el Parlamento, que incluye, de forma implícita, una enmienda que rechaza una salida de la UE sin pacto, lo que ese sector quiere mantener encima de la mesa.

A esa moción se podían volver a presentar enmiendas que no eran vinculantes, pero las dos fueron rechazadas. La del Partido Laborista pedía que el voto definitivo del Acuerdo de Retirada fuera antes del 27 febrero, y, si no era así, que el Parlamento tomase el control de la situación. La presentada por los nacionalistas independentistas escoceses del SNP solicitaba posponer el Brexit al menos tres meses. La otra, que el presidente de la Cámara, John Bercow, había admitido, fue descartada por la propia diputada conservadora Anna Soubry. En ella, pedía que el Gobierno publicase sus informes sobre un escenario de no acuerdo. Tras un pacto con el Ejecutivo, no se sometió a votación.

Desde Downing Street no dieron importancia a esa derrota, como demuestra que May ni siquiera se encontraba en el Parlamento en el momento de la votación. Sin embargo, con las conversaciones entre Londres y Bruselas en marcha, está previsto que la semana que viene las dirija por parte británica el fiscal general del Estado, Geoffrey Cox. Así, la «premier» vuelve a recibir otro revés en su lucha por buscar una unidad en el Parlamento con la que vender a las autoridades europeas su nueva estrategia antes de volver al Parlamento británico a finales de este mes.