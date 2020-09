Navalni fue envenenado con el agente tóxico Novichok, según el Gobierno alemán El Ejecutivo de Merkel condena el ataque con un agente nervioso al opositor ruso en su país

A instancias de La Charité de Berlín, el prestigioso hospital de la capital alemana en el que está siendo tratado el opositor ruso Alexéi Navalni, un laboratorio especial del ejército alemán ha llevado a cabo una prueba toxicológica con muestras del paciente y ha proporcionado la prueba inequívoca de la presencia de un agente químico de guerra nerviosa del grupo Novichok.

Apenas ha sido comunicado este resultado analítico al Gobierno alemán, la canciller federal Angela Merkel y el ministro de Finanzas federal Olaf Scholz, junto al ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas, el ministro del Interior Horst Seehofer, la ministra de Justicia Christine Lambrecht, la ministra de Defensa Annegret Kramp-Karrenbauer y la ministra de la Cancillería Helge Braun, discutieron estos datos en una reunión urgente este mediodía y han emitido un comunicado conjunto en el que califican como un «un hecho impactante» que Alexéi Navalni fuera víctima de un ataque con un agente químico nervioso en Rusia. «El Gobierno federal condena este ataque en los términos más enérgicos posibles», dice el texto, que vuelve a instar al Gobierno ruso a que se explique el ataque.

La señora Navalni y los médicos a cargo de su tratamiento han sido también informados sobre los resultados del examen. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado una entrevista con el embajador de Rusia y el Gobierno alemán informará además a sus socios de la UE y la OTAN sobre los resultados de la investigación a través del Ministerio de Exteriores en los canales previstos para tal fin. Discutirá una reacción conjunta apropiada. La Cancillería de Berlín se pondrá también en contacto con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OVCW) e informará puntualmente a los grupos parlamentarios en el Bundestag. «Esperamos una recuperación completa de Alexéi Navalni», concluye el comunicado. Según uno de los participantes en la reunión, «estamos ante una situación deprimente y muy, muy difícil».

Navalni está ingresado en Alemania, donde fue trasladado en coma y en un avión medicalizado desde un hospital en Siberia después de que sufriera un colapso.

En la emisora estatal rusa en alemán «RT Deutsch», el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha criticado que el Gobierno alemán no haya informado a Rusia de antemano sobre los resultados del laboratorio militar. Según sus propias declaraciones, la Oficina presidencial rusa aún no ha sido informada por el Gobierno alemán del nuevo estatus en el caso Navalni. Alemania aún no ha informado al Kremlin de que cree que Navalni.

Un agente nervioso desarrollado por la URSS

Novichok significa «recién llegado» en ruso y se aplica un grupo de agentes nerviosos avanzados desarrollados por la Unión Soviética en las décadas de 1970 y 1980. Se los conoció en su día como armas químicas de cuarta generación y fueron fruto de un programa militar bautizado con el nombre en clave de «Foliant». En 1999, técnicos de Defensa de Estados Unidos viajaron a Uzbekistán para ayudar a desmantelar y descontaminar la zona en la que se hallaba uno de los mayores campos de ensayo de la antigua URSS. Los soviéticos usaban la planta para producir y probar pequeños lotes diseñados pare eludir la detección de las inspecciones internacionales.

Uno de los agentes incluidos en el grupo conocido como Novichok, el Novichok A-230, es descrito como entre 5 y 8 veces más potente que el agente nervioso VX. «Es más peligroso y sofisticado que el Sarín o el VX y es más difícil de identificar», asegura el profesor Gary Stephens, experto en farmacología en la Universidad de Reading, en Reino Unido.

Aunque algunas variantes del Novichok son líquidas, se cree que existen otras en estado sólido. También pueden esparcirse como un polvo muy fino. Algunos de estos agentes son considerados «armas binarias», lo que significa que el agente almacenarse dividido en dos ingredientes químicos menos tóxicos que cuando se mezclan y reaccionan producen el agente tóxico activo, lo que permite un más fácil traslado y uso. «Una de las razones principales por las que se desarrollan estos agentes es porque sus componentes no están en la lista de sustancias prohibidas», asegura el profesor Stephens. Los síntomas pueden aparecer entre 30 segundos y dos minutos después del contacto.

También el exagente ruso Serguéi Skripal y su hija fueron intoxicados con Novichok en un ataque que tuvo lugar en Inglaterra en 2018.