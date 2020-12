La ministra de Exteriores dice que las declaraciones de Zapatero sobre Venezuela «no molestan en la UE» Rusia y Cuba han defendido la legitimidad de las elecciones celebradas por el chavismo, pese a la amplia condena internacional

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado este martes que las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre Venezuela «no molestan» en la Unión Europea, aunque ha recalcado que el exjefe del Ejecutivo «habla en su nombre», no en el del Gobierno de España.

«Yo creo que el presidente Zapatero habla en su nombre, él siempre lo ha dicho y ha sido muy claro al respecto. Yo, personalmente, respeto muchísimo al presidente Zapatero y a su palabra, pero él habla en su calidad individual y personal», ha declarado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Zapatero, que participó como observador de las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo en Venezuela, pidió a los partidos de la oposición -que decidieron no concurrir a los comicios- que reconsiderasen su posición e instó a la UE a hacer una reflexión sobre su decisión de no reconocer este proceso electoral. Además, defendió que «ya no sirve la imposición ni las sanciones» y apostó por «el diálogo y los votos».

González Laya ha asegurado que estas palabras del expresidente «no molestan» en la UE. Según ha indicado, en el tema de Venezuela las voces son «muy plurales» y «hay muchos pronunciamientos», pero lo importante es que los distintos Estados miembros sean capaces de conseguir una postura de consenso, como hicieron el lunes al transmitir, como un «mensaje único», que «estas elecciones, sus resultados y su proceso no se pueden reconocer».

«Pero buscando ir más allá, no quedarnos en decir que no nos parece que el resultado de esta elección se ajuste a las reglas del juego democrático. Queremos ir más allá, porque el problema sigue estando sobre la mesa», ha subrayado.

Pide un «mínimo entendimiento»

Según la ministra, hay algo que dice el expresidente Zapatero que hay que «escuchar atentamente», y es que dos años después de las últimas elecciones en Venezuela, «la situación no ha mejorado». «Es mas, se ha enquistado el problema político y se ha agudizado la crisis humanitaria. Luego algo vamos a tener que hacer», ha añadido.

A su juicio, es necesario «reflexionar con calma» sobre esta cuestión, sobre todo por parte del Gobierno de Maduro y de la oposición venezolana, para buscar «una mayor unidad» que «va a ser muy útil para poder avanzar hacia una solución política».

Mientras tanto, «también tendríamos que pedirles, y es lo que desde España pedimos, tanto al régimen como a la oposición, un mínimo de entendimiento para responder a la grave crisis humanitaria en la que se encuentra el país», ha destacado, destacando la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a alimentos, a la atención sanitaria y a la vacuna contra el coronavirus.

En este sentido, ha pedido «dejar por un momento de lado todos los desacuerdos, que son muchos y muy profundos», entre ambas partes para garantizar la ayuda humanitaria a la población, aunque todavía no haya un acuerdo político.

Rusia y Cuba, con el chavismo

Aunque el rechazo al resultado electoral en Venezuela es mayoritario, sus viejos aliados no se hicieron esperar para felicitar al ganador.

«En nombre del pueblo, el Partido y el Gobierno cubanos felicitamos al Gran Polo Patriótico, al PSUV y al pueblo bolivariano y chavista por la victoria alcanzada en las elecciones legislativas», expresaron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el líder del Partido Comunista (PCC, único legal), Raúl Castro.

Los gobernantes cubanos añadieron que «una vez más, la Patria de Bolívar y Chávez bajo tu certera conducción, pone en alto su sentido democrático y participativo frente a las embestidas del imperialismo».

Cuba es uno de los principales aliados de Venezuela, que en las últimas dos décadas ha brindado generosa asistencia económica a la isla, especialmente en petróleo y combustible.

Asimismo, Rusia negó que en las elecciones legislativas del domingo hubiera «graves violaciones» y expresó su confianza de que la nueva Asamblea Nacional se convierta en una plataforma para el diálogo.

Según María Zajárova, portavoz de Exteriores, los observadores electorales resaltaron los «esfuerzos» realizados por las autoridades venezolanas a la hora de organizar una votación en línea con «los más altos estándares de transparencia, democracia, seguridad sanitaria y epidemiológica».

De hecho, a juicio de Rusia, si la comunidad internacional apoyara a la legalmente elegida Asamblea Nacional «contribuiría a la creación de las condiciones favorables» para el arreglo político.

Del continente americano, México, Argentina y Bolivia mantienen silencio y no se han pronunciado todavía ante los resultados de los comicios a la Asamblea Nacional venezolana.