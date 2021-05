Una profesora y nueve escolares muertos, tres niñas entre ellos, es el balance provisional del ataque de dos jóvenes armados, uno de ellos de 19 años, contra la escuela número 175 de la ciudad rusa de Kazán, capital de la república de Tatarstán. Uno de los autores de la matanza ha sido ya detenido y el otro aniquilado por fuerzas especiales de la Policía. El atacante arrestado aseguró haber colocado una bomba en su domicilio. Está también detenido un tal Ramil Mujamedshín, un hombre de 41 años, de quien se sospecha que pudo participar en la organización del atentado.

Según la dirección de la escuela, el tiroteo comenzó a las nueve y veinte de la mañana. En ese momento en el inmueble había 714 escolares y 70 empleados, 52 de ellos maestros. El centro educativo ha sido completamente evacuado y se busca si hay más cómplices. Dos de los colegiales perecieron al arrojarse por la ventana desde el tercer piso.

UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say pic.twitter.com/NKCJfILTnE