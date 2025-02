Mariúpol, las fotos del antes y el después de una ciudad arrasada por los bombardeos

La ciudad portuaria de Mariúpol (Ucrania) se ha convertido en los últimos días en objetivo de un asedio que mantiene a la población aislada y sin apenas suministros básicos.

El ataque al hospital infantil número 2 perpetrado este miércoles, que según las autoridades dejó al menos tres muertos, entre ellos una niña, y 17 heridos, no es el único que ha tenido como objetivo una estructura civil desde el estallido final del conflicto el pasado 24 de febrero.

Kiev culpa directamente a las fuerzas rusas de este ataque, mientras que Moscú se desmarca asegurando que el hospital ya no funcionaba como tal, sino como una base de extremistas ucranianos. Médicos Sin Fronteras (MSF), con presencia en la zona, admite que aún es pronto para saber si era un ataque «dirigido» específicamente contra el hospital o fue un daño colateral.

El antes y el después del bombardeo en Mariúpol

Las imágenes que mostramos a continuación , tomadas por la empresa Maxar Technologies el miércoles 9 de marzo, muestran cómo los bombardeos han destruido la ciudad de Mariúpol. Edificios de viviendas, residencias y tiendas han resultado profúndamente dañados.

Edificios de viviendas

Residencias

Tiendas

Rusia no acepta un alto el fuego y exige la rendición de Ucrania

Los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana no lograron este jueves en Turquía un acuerdo para un alto el fuego , en su primer cara a cara tras dos semanas de invasión y horas después del bombardeo de un hospital pediátrico en la ciudad de Mariúpol, que provocó tres muertos y la repulsa mundial.

«Queríamos obtener un alto el fuego de 24 horas . (El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi) Lavrov dijo que Moscú quería hablar de corredores humanitarios», dijo el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba tras el encuentro en Antalya, al sur de Turquía.

El responsable ucraniano aseguró que Rusia pretende «continuar su agresión hasta que Ucrania capitule». «Escuché hoy que el alto el fuego está vinculado, por parte de Rusia, al respeto de las exigencias manifestadas por el presidente (Vladimir) Putin a Ucrania», agregó.

«Pero Ucrania no se ha rendido , no se rinde y no se rendirá», insistió ante los periodistas, informa Afp

