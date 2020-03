Maduro imputa a Guaidó por presunto magnicidio frustrado y lo cita a declarar el jueves El fiscal Tareck William Saab citó al presidente interino a los tribunales a las 9 de la mañana hora local. Entre Maduro y Guaidó empezó la guerra con amenazas mutuas

En el comienzo de la guerra entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, el fiscal chavista, Tarek William Saab, emitió la citación al presidente interino para que comparezca este jueves a las 9 de la mañana a los tribunales por el caso de un presunto golpe de Estado.

El Fiscal General anunció la orden judicial por la investigación sobre la conspiración «Operación Libertad» que reveló desde Colombia, el comandante retirado, Cliver Alcalá Cordones, para cometer un «magnicidio en grado de frustración», supuestamente acordada con Juan Guaidó.

«Desde Colombia el propio Cliver Alcalá confesó su participación en estos hechos, y afirmó que el intento de pasar estas armas para armar a grupos terroristas había sido realizada por instrucciones directas de Juan Guaido», dijo Tarek, lo que sido desmentido por el propio Guaidó.

El Ministerio Público citó a Juan Guaidó a comparecer el próximo jueves a las 9:00 de la mañana por investigación abierta luego de declaración de Cliver Alcalá. Por otro lado, el chavista Elvis Amoroso, contralor general (tribunal de cuentas) de Venezuela, también anunció la inhabilitación política de Guaidó por su desacato a cualquier cargo público por un periodo de 15 años.

A raíz de las acusaciones del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra 14 altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, por cuya cabeza piden una recompensa de 15 millones de dólares, por cargos de narcoterrorismo, Maduro lanzó este fin de semana fuertes amenazas denominadas «la furia bolivariana» contra los opositores.

La furia chavista se expresó con secuestros, golpes y persecución contra los miembros del equipo de Guaidó. También pintadas amenazantes en las paredes y muros de las residencias contra 33 políticos opositores, incluidos 13 diputados.

«La dictadura implementa la práctica de golpear y encarcelar a las mujeres para sacar información sobre sus parejas», señaló Delsa Solórzano al referirse a Andrea Bianchi, la novia de Rafael Rico, el asistente de Guaido, a quien la policía de Maduro la FAES, la golpeó, dejándola desnuda y abandonada tras haberla secuestrado.

La arremetida comenzó con el «tun-tun» de Maduro: «La justicia les va a llegar a todos». «Hasta a ti te va a llegar, hasta a ti que me ves» dijo, en clara alusión al presidente Guaidó. «No te pongas a llorar por las redes sociales», sentenció.

A su vez Guaidó respondió: «No te veo: pero me envían el video. No tengo problema en nombrarte, Nicolás. Ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie. Acepta la oferta de la comunidad internacional y se salva el país. Ya tu gente está sacando cuentas».