Johnson anunciará hoy el regreso del Reino Unido a las restricciones locales

El confinamiento a nivel nacional que vive la población británica en este momento acabará e próximo 2 de diciembre , cuando el país volverá al sistema de restricciones locales que estaban en vigencia antes del bloqueo, como estrategia para atajar la propagación del Covid-19. Así lo desvelará hoy el primer ministro Boris Johnson a los diputados de la Cámara de los Comunes, eso sí, desde su vivienda, donde está en cuarentena tras haber estado en contacto con un parlamentario que dio positivo por Covid-19.

Aunque en esencia el sistema tipo semáforo es el mismo, algunas fuentes aseguran que las restricciones serán más duras que antes del confinamiento , todo con el objetivo de permitir una relajación de las medidas durante las Navidades que permitan a las familias reunirse. El detalle será anunciado el jueves, pero se espera que las tiendas de productos no esenciales puedan abrir, lo que salvaría, al menos un poco, la temporada navideña. También podrán abrir los gimnasios y, según el nivel de riesgo del lugar, también los restaurantes, pero seguirá siendo prohibido que las personas de diferentes «burbujas» se reúnan en interiores. Estas medidas podría extenderse incluso hasta la primavera, dependiendo del impacto que tengan en la contención de la pandemia.

Un respiro en Navidad

El ministro de salud, Matt Hancock , aseguró este lunes a Times Radio que «está claro que mantener el virus bajo control y mantener el número la R por debajo de 1 salva vidas» y «podemos ver que si el virus se sale de control aumenta el número de hospitalizaciones y lamentablemente aumenta el número de personas que mueren». No obstante, detalló que la intención del Gobierno es que el brote se pueda manejar «con el menor impacto posible en nuestras vidas y en la economía », y señaló que «gestionar la apertura minorista tendría un gran efecto positivo en la economía».

A sus declaraciones se suman las del ministro de Finanzas, Rishi Sunak , quien reconoció el fin de semana que la Navidad «no va a ser normal», pero que el Ejecutivo quiere darle un respiro a las familias «sin correr el riesgo de una tercera ola” del virus. Según la prensa local, dicho respiro tendría una duración de cinco días, comenzando en la víspera de Navidad y hasta el lunes el 28 de diciembre, y se cree que entonces se permitirá que hasta tres hogares distintos se reúnan, siempre y cuando no se mezclen con nadie más durante este período. Además, los viajes nacionales serán autorizados para que las familias puedan encontrarse. En todo caso, el gobierno, que no contempla suavizar las restricciones en fin de año, no anunciará aún los planes para la Navidad, y se descarta que Johnson recurra después a un nuevo confinamiento nacional, que además requeriría la aprobación por parte del Parlamento.

Por otro lado, Liverpool pondrá en marcha un sistema de test rápidos para que los contactos cercanos de personas que dieron positivo por Covid-19 no tengan que aislarse, sino que se someterán a una prueba rápida todos los días durante una semana.