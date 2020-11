Boris Johnson, en cuarentena tras el positivo de un parlamentario con el que se reunió esta semana

Después del susto que se llevó el pasado abril, cuando estuvo una semana en el hospital tras enfermar de Covid-19, incluyendo tres noches en cuidados intensivos, Boris Johnson anunció este domingo por la noche que se encuentra en aislamiento ya que un parlamentario con el que compartió el jueves durante una reunión de 35 minutos dio positivo en el test.

El primer ministro aseguró en su cuenta de Twitter que no tiene ningún síntoma y que está trabajando en su casa, desde donde «sigo liderando la respuesta a la pandemia», apuntó, mientras que el diputado Lee Anderson explicó que empezó a tener síntomas el viernes. Ambos han sido criticados por la oposición, ya que el propio Anderson hizo pública una fotografía tomada esa mañana en la que aparecen los dos sin mascarilla y aparentemente a menos de dos metros de distancia. El gobierno británico obliga al uso de una cobertura facial en espacios cerrados como supermercados y tiendas, pero las oficinas están exentas. Aún así, fuentes del número 10 insisten en que la residencia oficial es un espacio seguro y un portavoz de Downing Street confirmó que «el primer ministro está bien y no tiene ningún síntoma de Covid-19».

Today I was notified by NHS Test and Trace that I must self-isolate as I have been in contact with someone who tested positive for COVID-19.



I have no symptoms, but am following the rules and will be working from No10 as I continue to lead the government’s pandemic response.