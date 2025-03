Italia cree que el 15 de junio será el día D para el continente

Hay ya que apuntarse una fecha en el calendario: El 15 de junio. El Gobierno italiano negocia en Europa para que todos los países reinicien el turismo europeo el 15 de junio , evitando los «corredores turísticos» que excluyen la circulación en algunos naciones. Lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio , del Movimiento 5 Estrellas, en una entrevista en la RAI. «Queremos permitir -dijo el ministro- que nuestras estructuras de alta gama puedan recibir turistas extranjeros, sobre todo europeos. Esto significa poder ofrecer trabajo para nuestros jóvenes, para la pequeña y media empresa y al sector turístico en general. Espero que los italianos puedan irse de vacaciones a Italia, pero es necesario turismo extranjero, sobre todo el alemán, que representa una parte muy importante para el turismo de alta gama italiano», destacó Di Maio.

A propósito de los «corredores turísticos», el titular de Exteriores fue tajante: «Desde hace una semana nos hemos empeñado, y lo hemos logrado, para hacer declarar a todos los países europeos que no pueden existir corredores turísticos . No puede ser que en la Unión Europea de mercado único, con libre circulación de las personas, exista la posibilidad de que dos países se pongan de acuerdo y excluyan a Italia. He hablado con el ministro austriaco y hemos acordado un camino común. Me ha confirmado que si los turistas alemanes vienen a Italia pasando por Austria no habrá ningún problema, y esto es un dato importante. Ahora trabajemos para que el 15 de junio podamos repartir todos juntos en Europa».

El ministro Di Maio precisó que esa fecha «será para el turismo como el Dia D europeo», aprovechando que esa es la fecha marcada por el gobierno alemán: «El objetivo de Alemania es reabrir el 15 de junio, aconsejando a los ciudadanos que pueden ir a otros países; con Austria negociaremos, estamos trabajando con otros países europeos para intentar reabrir todos juntos; es importante poner en condiciones a los ciudadanos europeos de venir en seguridad (sanitaria) a Italia , uno de los países más bellos del mundo».

Para Italia, el turismo representa casi el 14% del Producto Interior Bruto, siendo los turistas de Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos los que más gastan en sus vacaciones en este país. En su entrevista, además de ofrecer seguridad sanitaria a los turistas extranjeros, ha hecho una advertencia a las regiones italianas: «Es necesario que todas las regiones den indicaciones homogéneas a los turistas».