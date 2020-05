Las claves del turismo este año: ¿tendremos vacaciones en el «verano de la mascarilla»? Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, promete la reactivación del turismo a partir de julio cuando se permita la entrada de turistas extranjeros, aunque existen muchos interrogantes sobre las medidas concretas

J.M. Sánchez SEGUIR MADRID Actualizado: 23/05/2020 18:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de más de 28 mil muertos por culpa de la crisis sanitaria del nuevo coronavirus Covid-19, España se encamina hacia una mal llamada «nueva normalidad» en la que, con las debidas garantías sanitarias, existen ciertas esperanzas por la fase de recuperación económica. El turismo, pieza clave del músculo nacional con el 15% del PIB, afronta esta fase con inquietudes. Los ciudadanos, a su vez, también tienen incertidumbre sobre cómo será el periodo estival. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado este sábado que a partir de julio se abrirán las fronteras para atraer al turismo internacional y ha garantizado a los españoles que habrá vacaciones.

Acogida de los puntos turísticos

Acogida de los puntos turísticosEs un anuncio importante. Viene a instancias de grupos turísticos nacionales, que han visto peligrar grandes inversiones en las últimas semanas. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha asegurado en declaraciones a Europa Press que se trata de «una señal muy positiva» que el turismo internacional se pueda reactivar en julio, ya que esto reduciría las pérdidas del sector en unos 20.000 millones. La patronal turística ve con buenos ojos este anuncio por parte de Sánchez, que se trata de una escenificación «precisa» de cómo se va a reactivar el turismo internacional a corto plazo. Sobre todo, teniendo en cuenta que en la rueda de prensa ofrecida por el

Llamamiento al turismo «patrio»

A pesar de la apertura del turismo extranjero, Sánchez ha hecho un llamamiento a los españoles para que, este año, «descubran» España. Es decir, hacer turismo nacional. Italia anunció la semana pasada un «cheque turístico» de 500 euros para que los italianos puedan abordar los gastos en sus viajes de verano por el país. «Habrá temporada turística este verano, con el propósito de reactivar el turismo nacional, por lo que invito a todos los establecimientos, bares, restaurantes y todos los destinos turísticos del país a reanudar su actividad», señaló el presidente.

En concreto, Sánchez ha fijado para «finales de junio» la fecha en la que los turistas nacionales podrán recuperar sus vacaciones, por lo que ha animado a los ciudadanos a que empiecen ya a planificarlas. El presidente ha insistido que a mediados del próximo mes «algunos territorios» ya podrán recuperar este tipo de turismo, con el objetivo de que en julio ya pueda haber una «programación estival» en todo el país. En este sentido, se ha referido a ir a la montaña, a la playa o visitar monumentos históricos, animando a los ciudadanos a «aprovechar las grandes ventajas que tiene el país en turismo, siendo este un buen año para conocer nuestro gran país».

¿Qué controles deberán hacer los extranjeros?

Respecto al turismo extranjero, el presidente ha anunciado que España reanudará la entrada de turistas internacionales a partir de julio, aunque no ha especificado una fecha concreta, pero ha señalado que esta se realizará siempre en «condiciones de seguridad», aunque no ha concretado los detalles de los posibles controles previstos para evitar la entrada de nuevos contagios. «España necesita turismo y seguridad en origen y destino, por lo que garantizaremos que los turistas no corran ningún riesgo ni lo traigan a nuestro país», ha manifestado, al tiempo que ha citado que basará su plan de reanudación del turismo en dos sellos principales, el de la seguridad y el de la sostenibilidad. Todavía existen muchos interrogantes al respecto.

¿Se podrá entonces ir a las segundas residencias?

Una de las preocupaciones de muchos españoles con segundas residencias, principalmente en regiones costeras, es si podrán desplazarse a estos destinos para disfrutar de un periodo vacacional. Aunque no lo ha confirmado, se da por sentado que, para julio y agosto, la epidemia haya remitido y la gran mayoría de regiones hayan pasado a las fases más avanzadas del plan de desescalada planteado por el Gobierno.

La Fase 2, que desde el próximo lunes entrarán Galicia, Navarra, Aragón, Baleares, Canarias o Murcia, establece que, entre otras cosas, se permitirán los encuentros de hasta 15 personas (en familia o grupo de amigos) en viviendas, locales privados y en espacios abiertos de uso público. Y, también, desplazamientos interurbanos, pero no se podrá salir de la provincia. De tal manera, que un ciudadano de Madrid, región que entra en Fase 1 el 25 de mayo, no podrá viajar a Alicante aunque ésta se encuentra en un estadio más avanzado. En el mejor de los casos, se espera que desde finales de junio sea posible viajar entre provincias. La promesa del presidente ya apunta directamente a julio.

¿Qué pasa con las piscinas?

Este es un asunto clave del que todavía no se ha dado una respuesta tajante. Sánchez no ha hecho mención, pero sí que se irán concretando medidas en los próximos días. Estudios científicos no han encontrado evidencias de que el Sars-CoV 2 se transmita por el agua, pero la acumulación de personas en una zona pequeña como una piscina puede ser un foco de indudable infección.

Urbanizaciones de más de 400 vecinos, que generalmente cuentan con piscina privada vigilada por socorristas durante varias horas, pueden establecer controles de aforo, aunque en muchos lugares puede representar un problema logístico insuperable si fuera en este caso indispensable. Hasta esta semana, estaba en el aire. De hecho, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAF) consideraba que la orden publicada la pasada semana en el BOE es poco «realista» con las posibilidades que tienen las comunidades de vecinos para controlar y gestionar el cumplimiento de las normas.

¿Qué garantías sanitarias tendrá el «verano de la mascarilla»?

Por iniciativa particular, muchas empresas hoteleras han venido diseñando sus propios planes internos para garantizar las medidas sanitarias adecuadas. La seguridad, el distanciamiento social y el empleo de mascarillas va a ser una constante esta temporada veraniega. Durante su intervención, Sánchez ha garantizado que habrá temporada turística este verano y que todos los destinos turísticos del país podrán reanudar su actividad «en los próximos días» para empezar a acoger a los españoles que estén listos para disfrutar de sus vacaciones. Por el momento, se desconoce si habrá que realizar nuevos cambios en urbanizaciones y zonas costeras, el destino preferido para muchos españoles.

Sobre este asunto, Sánchez avanzado que «en los próximos días» los responsables de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, irán concretando, en colaboración con las comunidades autónomas, todas las cuestiones relativas a la entrada de turistas extranjeros.