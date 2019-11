El impactante caso del hombre que pensaron que estaba de viaje, pero había muerto en su casa tres años atrás Ronald Wayne White, 51 años, un veterano de la armada de EE.UU. falleció en su casa por causas naturales

Los dos hombres de mantenimiento del condado tenían una misión que cumplir: resolver un problema que creían de cañerías que molestaban al resto de los vecinos en el edificio del centro de DeSoto Town, en Texas. Para ello debían ingresar al apartamento de Ronald Wayne White (51 años), un hombre corpulento, afroamericano, que nunca respondía a las solicitudes para ingresar a su hogar para las reparaciones y a quien hacía tiempo no se lo veía por el edificio. Así y todo consiguieron un permiso para ingresar. Cuando lo intentaron, notaron que la puerta estaba cerrada desde adentro. Lograron abrirla y cruzaron la entrada principal. En ese momento sintieron un olor penetrante, rancio. Continuaron caminando hasta llegar a la cocina de la hermética vivienda. Allí, tendido sobre el suelo, estaba el cuerpo en avanzado estado de descomposición del exmiembro de la Armada de los Estados Unidos.

«Los trabajadores de mantenimiento estaban tratando de entrar al departamento porque notaron que el uso del agua no existía desde hacía algún tiempo, por lo que sospecharon que había algún tipo de problema con la tubería principal», explicó un vocero del Departamento de Policía de DeSoto al canal WFAA. «Forzaron la entrada y fue entonces cuando encontraron al difunto en el piso de su cocina. Al llegar los oficiales notaron que su descomposición había avanzado. Había estado allí obviamente por algún tiempo. Había telarañas y bichos muertos por todo el apartamento».

Otra cosa que descubrieron los investigadores fueron cajas de medicamentos para la diabetes, enfermedad que padecía la víctima.

Los forenses que llegaron a la escena notaron que dada las condiciones todo indicaba que hacía casi tres años que el hombre había muerto, aparentemente de causas naturales. ¿En ese tiempo nadie había golpeado a su puerta para saber algo de él? Doris Stevens, su madre, indicó que no tenía noticias sobre él desde 2016 y que comenzó a preocuparse cuando lo llamó por su cumpleaños en abril de 2017 y éste no atendió. «No puedo soportarlo, para ser honesta. No puedo superar los tres años... Apenas puedo lidiar con eso», dijo la mujer, afligida.

«Mi hijo me llamaba al menos dos veces al mes. Me hubiera llamado desde Egipto, desde Filipinas... me llamaría desde Dallas», dijo la mujer que vive en Long Island, Nueva York al revelar que White trabajaba para un contratista de defensa y viajaba por todo el mundo con frecuencia. Sin embargo, sus periplos no le impedían contactarse con ella.

En el tiempo que no logró comunicarse con su hijo, Stevens comentó que se comunicó con la Policía para que averiguara qué podía estar pasando con White, de quien no recibía noticias desde hacía tiempo. Las respuestas de las autoridades no la tranquilizaron, pero no podía afrontar los gastos de un detective privado para saber qué podía pasar ante la ausencia. Los oficiales le indicaban que no podían catalogar el caso como «persona desaparecida» teniendo en cuenta la actividad del hombre quien viajaba con frecuencia. «Sufrí porque nadie quiso ayudarme a encontrarlo», se quejó la mujer.

«Cuando el médico forense me dijo que hacía tres años que había muerto, mis rodillas cedieron. ¿Tres años? Y eso es lo que no puedo dejar pasar por mi cabeza. Mi mayor pregunta es, ¿cómo podría mi hijo haber muerto en ese departamento y nadie saber nada?», interrogó. Las dudas la invaden a cada minuto. La desesperación, también.

Pero no fue sólo su madre quien no contactó a White durante casi tres años. El exmiembro de la Armada tenía hijos y una exesposa, quienes tampoco supieron nada sobre él en todo ese lapso. La única señal de algunas circunstancias extrañas fue hace alrededor de dos años atrás cuando un vecino que vivía debajo de su apartamento se quejó de una fuga del techo. Personal de mantenimiento del edificio intentó verificar la fuga, pero cuando llegaron a la puerta del hombre no obtuvieron respuesta alguna. Nadie insistió y el caso quedó en la nada. Su camioneta Ford F-150 tampoco llamó la atención de nadie en el aparcamiento donde se encontraba juntando polvo y mugre.