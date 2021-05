Hugo «el Pollo» Carvajal: «El gobierno y la Audiencia Nacional han cometido graves irregularidades en mi contra» El exjefe de Inteligencia de Hugo Chávez, que se encuentra en paradero desconocido tras España autorizar su extradición a EE.UU., rompe su silencio a través de un comunicado publicado en Twitter

El exjefe de contrainteligencia chavista Hugo «el Pollo» Carvajal, en paradero desconocido tras la Audiencia Nacional autorizar su extradición a EE.UU. en noviembre de 2011, ha salido de la clandestinidad donde se encontraba hace más de un año y ha publicado un comunicado a través de su cuenta de Twitter donde denuncia las «irregularidades» del sistema de Justicia español. «Fui a España confiando en que su sistema de justicia hallaría la verdad sobre mi caso. Pensé que sus instituciones develarían las mentiras e incongruencias con las que la Fiscalía estadounidense me persigue. Aposté mi vida a que se protegerían mis derechos. Evidentemente, nada de esto ha ocurrido todavía», dice el exgeneral que rompió con Maduro y huyó a España.

Cuatro días después de que la Audiencia Nacional dictara la orden, la Policía Nacional acudió a su domicilio, pero él ya no se encontraba allí. Tras romper su silencio, el general acusado de narcotráfico por EE.UU. asegura, por medio de esta misiva, que la Justicia en España demostró «ser permeable a la intromisión política» y procede a aclarar las razones que lo llevaron a fugarse.

«Es absolutamente falso que me proteja el Gobierno español. Como he dicho antes: cuando decidí ir a España se lo anuncié a un conocido del CNI quien me recibió en el aeropuerto por cortesía y sin privilegios. Eso fue todo», justifica Carvajal tras la atención que recibió a su llegada al aeropuerto de Barajas, en marzo de 2019. El todopoderoso de la Inteligencia venezolana durante el Gobierno de Hugo Chávez fue recibido por dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y conducido hasta un piso situado en el madrileño barrio de Valdebebas.

Ahora Carvajal, a quien se le acusa de traficar con cinco toneladas de cocaína, reaparece y asegura que «muy lejos de protegerlo, el gobierno español y la Audiencia Nacional han cometido graves irregularidades en su contra». Explica que en primera instancia la justicia «le dio la razón» al rechazar su extradición al considerar que «la reclamación se fundamenta en una motivación política» y está gestada «dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela». Pero tras EE.UU. apelar la decisión, el pleno de la Sala Penal revocó por mayoría la decisión de la Sección Tercera, que había rechazado la extradición, y acordó su entrega.

«Esa decisión de la Audiencia Nacional fue una aberración jurídica que violó mis derechos», afirma el exgeneral chavista que al mismo tiempo alerta que el Tribunal Supremo debe de fallar próximamente sobre un recurso que interpusieron sus abogados el año pasado. «Espero que esta institución pueda cumplir con su deber y decida apegada al derecho», sentencia.