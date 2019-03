Guaidó menosprecia los cambios en el gabinete de Maduro y asegura que es una «decisión débil» El presidente interino celebró el inicio de la «Operación Libertad» el sábado pasado, una gira por todo el territorio venezolano cuyo objetivo es reunir a los venezolanos y juntos tomar el poder

Después de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara una «reestructuración» en su gabinete Ejecutivo, el presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que esto corresponde a una decisión «irresponsable» por cuanto Venezuela presenta otros problemas como la crisis energética.

Guaidó insistió en que Maduro tiene «ventrílocuos» que hablan por él y fustigó que no dé la cara para los asuntos que verdaderamente importan al país. El líder venezolano sostuvo este lunes una reunión con representantes parroquiales del Frente Amplio Venezuela Libre, en la que acordaron realizar a partir de mañana protestas y concentraciones en Caracas para solicitar al Parlamento una ley de garantías para trabajadores públicos y denunciar el apagón nacional que dejó sin energía al país durante más de 100 horas.

En Venezuela «no hay gabinete, hay usurpación de poderes. Lo que veo es un régimen muy débil, un régimen que ya no tiene respuestas, un régimen que ya no gobierna sino que canta victoria por tener un día más usurpando funciones. Un régimen cuya cadena de mando está rota, que no hay respeto en las Fuerzas Armadas porque han fracasado en un modelo como la corrupción», agregó Guaidó desde la sede del Poder Legislativo.

Entretanto, el también presidente de la Asamblea Nacional puso en duda el anuncio del cambio del gabinete porque la información fue ofrecida por la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, y no por el propio Maduro. «No sé si ese anuncio lo aprobó Maduro. No sé si están jugando entre ellos. Es muy grave la situación y muy delicada cuando se hace de manera irresponsable de cara a una crisis sin precedentes en el país», indicó.

Mientras Maduro permanece en el palacio presidencial de Miraflores, Guaidó aseguró que está dando pasos agigantados para el cese definitivo de la usurpación y aplicando el Plan País que busca recuperar a la nación petrolera. En ese sentido, celebró el inicio de la «Operación Libertad» el sábado pasado, una gira por todo el territorio venezolano cuyo objetivo es reunir a los venezolanos y juntos tomar el poder.

Sobre Prosur indicó que hay una invitación formal del presidente chileno, Sebastián Piñera, y aplaudió que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, se haya separado de «los restos de Unasur, de una iniciativa que terminó en ideología y en una depresión política. Incluso trató de manipular elecciones en algunos países».

En relación a su visita a la primera cumbre de Prosur, que se celebrará a finales de este mes, aseguró que aún su gobierno no ha decidido si su persona asistirá al evento, pero asomó la posibilidad de que se designen representantes que sean enviados en nombre del Gobierno encargado.