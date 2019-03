ENTREVISTA Juan Guaidó: «España es un lugar ideal para que vayan los chavistas que abandonen a Maduro» El presidente interino de Venezuela llega a su cita con ABC tranquilo, a pesar de las amenazas permanentes del régimen, que lo culpa ahora del sabotaje al sistema eléctrico nacional

Caracas / Madrid

Sereno y sonriente llega Juan Guaidó a su cita con ABC. Es la segunda vez que habla con este periódico, esta vez de manera presencial. Se sienta en un pequeño sillón, cruza las piernas, observa a su alrededor, se relaja y conversa con su equipo que también está en el lugar. El presidente interino –juramentado el pasado 23 de enero– hace un breve receso, y aunque el tiempo apremia, disfruta del encuentro.

Las amenazas y la persecución del régimen no han cesado. En enero, la Fiscalía inició una investigación en su contra por intentar desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, en ese procedimiento se le prohibió salir del país y le bloquearon sus cuentas. Ahora, lo intentan culpar del ataque al sistema eléctrico nacional que dejó al país sin luz por más de cien horas y causó la muerte de al menos 24 personas. Este joven político, formado en la escuela del emblemático preso político Leopoldo López, lleva casi dos meses ejerciendo funciones del Ejecutivo y ha encarado a la dictadura, pues a su juicio, el régimen ha robado los recursos y arruinado al país.

-Recientemente, un asesor de Trump comentó que España «es un país clave» del régimen de Nicolás Maduro porque están sus cuentas y los familiares de cargos chavistas, ¿considera que ha sido un país refugio?

-España por cultura y por idioma es un país más cómodo para cualquier venezolano, como lo puede ser Colombia y el sur de la Florida. Yo sí creo que España es una gran oportunidad para los funcionarios que favorezcan el proceso de transición y quieran recibir garantías y amnistías. Es un lugar ideal y creo que están dispuestos a colaborar con Venezuela.

-¿Por qué cree que la UE no ha bloqueado las cuentas del régimen como lo ha hecho EE.UU.?

-Tiene que ver con el marco regulatorio y legal que tiene un procedimiento distinto por tratarse de una Comunidad. Pero de forma inédita, la UE ha sancionado a funcionarios. Esperamos que con las pruebas y la información que manejan puedan avanzar en el proceso. Mientras, nosotros hemos avanzado en la recuperación de activos productos de la corrupción para crear un fondo para el rescate de Venezuela.

-¿Guaidó está esperando más de España?

-Estoy esperando que hagan todo lo que puedan hacer para colaborar con el rescate de la democracia, que es el rescate de vidas, del sistema de justicia, de la esperanza y de detener el flujo migratorio.

-Su embajador en Madrid, Antonio Ecarri, no ha sido recibido por Sánchez ni por Borrell, y tampoco se le ha dado rango diplomático. ¿Qué opinión merece este distanciamiento?

-Hay un claro direccionamiento de la diplomacia que tiene que ver con la atención a la emergencia humanitaria, la detención al flujo de emigrantes y la identificación de los activos venezolanos que deben ser protegidos. Esas son las tres áreas de acción importantes de nuestros embajadores en los países dado el secuestro que hay del poder Ejecutivo. En ese sentido, estamos trabajando también en España, y esperamos que pronto tanto Borrell como Pedro Sánchez puedan recibir formalmente a nuestro representante diplomático en su país. Creo que hay potencial porque son muchas las cosas que puede hacer España.

-¿Cuándo iniciará su gira por Europa y qué países visitará?

-Tenemos importantes invitaciones, pero tenemos también una crisis sin precedentes aquí que debemos atender. Una vez atendida, creo que estaremos listos para ir a Europa. Le agradezco al presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, que nos haya hecho una invitación formal y queremos atenderla. Me gustaría visitar España, porque hay una comunidad venezolana muy grande, y también Francia, Alemania, Gran Bretaña y Bélgica.

-Se comienza a sentir la frustración tras casi dos meses desde que asumió como presidente interino, ¿se está desinflando el proyecto de Guaidó?

-No. La gente cree en Venezuela, en sí misma y en el cambio y, obviamente, por la situación y el contexto, yo coordino y lidero parte de esta expectativa. Debemos recordar que esto no es un proceso que empezó en 2019, sino que tenemos años construyendo mayoría, construyendo partidos políticos, movilizándonos, resistiendo pacíficamente en las calles, nombrando embajadores ahora de manera inédita, tomando el control de los activos en el caso de Citgo, entre otras cosas. Lo que tenemos los venezolanos, en el manejo de nuestras expectativas, es que queremos cambiar ya. Llevamos 20 años de lucha, particularmente los últimos cinco de manera muy intensa.

-Ante eso, ¿ha funcionado la estrategia de la calle?

-Sin duda. No solamente para saber que somos mayoría, sino para ejercerla. Creo que el reconocimiento como ciudadanos, como mayoría de todos los factores, es central en este proceso.

-¿Qué pasaría si hoy lo detuvieran, cuáles serían las alternativas de su Gobierno?

-En Venezuela hay riesgo de vida y de cárcel en el ejercicio de la política. Ya hay toda una estrategia si eso sucede porque sabemos que hay un riesgo latente. Ahora, el régimen debe entender algo: ni con la persecución ni con la represión nos ha detenido. Ni siquiera a través del asesinato político, eso no les ha funcionado. Creo que sería un gran error del régimen dado que tenemos el respaldo internacional y de la Constitución. Por otro lado, hay militares desertando, así que, sería una gran torpeza política, como lo fue por ejemplo, el negarse a la Asamblea Nacional, querer decir que estaba en desacato, ahí se apartaron claramente del mundo democrático, del acceso a un presupuesto aprobado, a créditos internacionales y a contratos internacionales. Eso no solo ha deteriorado al régimen, sino al país.

-El fiscal Tarek William Saab, dijo que usted «está asustado», ¿es eso cierto?

-Bueno, aquí estoy ejerciendo funciones. Tanto que me amenazaron y hasta dijeron dónde estoy y en qué piso duermo. Piensan que con amenazas, que con persecución van a lograr algo. Nunca hemos estado más tranquilos, pero más conscientes del deber hecho. Incluso, me generó un poco de risa el comentario del señor que nombraste, que no es fiscal, por cierto.

-¿Qué acciones tomarían sus aliados internacionales si el régimen ejecuta la detención en su contra?

-Me han manifestado respaldo absoluto y una respuesta sin precedentes. Esas acciones serían muy contundentes.

-Los venezolanos piden a gritos que se aplique el artículo 187.11 de la Constitución, ¿usted apoya una intervención militar?

-Puesto de esa manera no. Nosotros lo hemos dicho responsablemente, nosotros vamos a evaluar todas las opciones, incluida la del artículo 187, numeral 11, para establecer la cooperación internacional necesaria y cese la usurpación. En Venezuela no hay posibilidad de una intervención porque hay un gobierno encargado en ejercicio que pudiera solicitar cooperación. De hecho, no queremos intervención cubana en Venezuela.

-¿Y estadounidense?

-Tenemos la cooperación estadounidense, canadiense, colombiana, brasileña en estos momentos. Pero lo que queremos nosotros es el cese de la usurpación. ¿Cuál es la mejor vía? Aquí hay tres formas de salir de este conflicto: una elección libre; una transición «sui géneris» que cree una junta de gobierno, nos lleve a una elección libre; y una salida por la fuerza. Una salida de fuerza puede ser interna, es decir, un golpe de Estado o externa. Ahora, si yo te preguntara a ti hoy cuál prefieres, bueno, la más rápida, la que genere mayor gobernabilidad, mayor estabilidad, la que nos libere más rápidamente es una elección libre. Así que toda nuestra energía está enfocada en tener una elección libre en el menor tiempo posible. Y todo está sobre la mesa. El tema ese de la intervención según el artículo 187 de la Constitución es muy polémico, porque si lo abordamos mal sería contraproducente.

-¿Qué pasará con la ayuda humanitaria que aún está en Colombia?

-Sí, estamos trabajando para que entre la ayuda. De hecho hoy -el pasado jueves- entregamos una parte de la donación a un hospital. Logramos que una parte, muy poca, muy escasa, entrara no como quisiéramos al abrir un canal humanitario. Pero vamos a insistir.

-¿Qué opina de la versión de «The New York Times» sobre que la oposición es la responsable de la quema de la ayuda humanitaria el 23 de febrero?

-Es una investigación periodística de un supuesto que, a lo mejor, pudiera haber sucedido. Esos son los tiempos verbales que usó «The New York Times». Más que una investigación es la opinión de un periodista en segunda versión de alguien, que ayer, por cierto, la agencia AFP desmintió.

-¿Cuándo iniciará el paro escalonado en Venezuela?

-Empezó un paro total con el apagón. Entonces, lo que vamos es a redefinir y reimpulsar la no cooperación con la dictadura.