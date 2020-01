El Gobierno británico niega a Escocia la celebración de un segundo referéndum de independencia

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, prácticamente no esperó a que Boris Johnson se acomodara en su silla de primer ministro tras ganar las elecciones del pasado 12 de diciembre, y el día 19 le envió una carta solicitando el permiso necesario para un nuevo referéndum de independencia en Escocia. La respuesta del premier ha sido un rotundo no, que además ha hecho público en su cuenta de Twitter.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n