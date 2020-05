El Gobierno británico explica en su web cómo hacer una mascarilla casera con trozos de tela Se recomienda a las personas que se cubran la cara en espacios públicos cerrados donde no sea posible el distanciamiento social o donde sea más probable que entre en contacto con personas con las que normalmente no se encuentra

En estos tiempos del coronavirus el Ejecutivo británico se ha apuntado a la moda del DIY («Do It Yourself», que significa «hazlo tú mismo») con unas instrucciones en su página websobre cómo hacer una mascarilla casera. Y es que una de las nuevas recomendaciones para el inicio de la desescalada es el uso de esta prenda. «Los cobertores faciales no son obligatorios», dice la web del Gobierno, «sin embargo, si es posible, se recomienda a las personas que se cubran la cara en espacios públicos cerrados donde no sea posible el distanciamiento social o donde sea más probable que entre en contacto con personas con las que normalmente no se encuentra. Por ejemplo, en transporte público o en algunas tiendas», agrega, y diferencia entre cobertor y mascarilla, explicando que «un cobertor facial no es lo mismo que las mascarillas quirúrgicas o los respiradores utilizados como parte del equipo de protección por el personal sanitario y otros trabajadores» ya que «estos deben seguir reservándose para aquellos que los necesitan para protegerse contra los riesgos en su lugar de trabajo, como los trabajadores de salud y cuidado, y aquellos en entornos industriales como los expuestos a riesgos relacionados con el polvo».

Por ello, además de explicar que «la evidencia sugiere que los cobertores faciales pueden ayudarnos a protegernos mutuamente y reducir la propagación de la enfermedad si padece coronavirus pero no muestra síntomas», ha colgado un tutorial para fabricar dichas mascarillas caseras a partir de una camiseta o de dos simples trozos de tela, con instrucciones escritas detalladas y dibujos incluidos . Así, explica que en caso de optar por la primera opción, se necesitará nada más que «una camiseta vieja que ya no quiera» (preferiblemente de talla pequeña o muy pequeña) y tijeras; mientras que para la segunda, un poco más compleja, se precisa también de hilo y aguja y máquina de coser, opcional.

Para quienes no quieran gastar dinero en comprar mascarillas y tampoco hacerlas en casa, la web aclara que «un cobertor facial de tela debe cubrir su boca y su nariz al tiempo que le permita respirar cómodamente» por lo que puede usarse simplemente «una bufanda o pañuelo atado detrás de la cabeza».

Pese a que la efectividad de la protección «hecha en casa» para evitar la propagación de diversos tipos de virus es motivo de discusión en la comunidad científica, un estudio de la Universidad de Cambridge señala que «nuestros hallazgos sugieren que una mascarilla casera solo debe considerarse como último recurso para prevenir la transmisión de gotas de individuos infectados, pero es mejor que no tener protección ninguna». Eso sí, según sus datos, algunos materiales y tejidos son mejores que otros, aunque la web del Gobierno de Boris Johnson no hace ninguna sugerencia al respecto.