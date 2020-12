La Eurocámara pide tiempo para ratificar el acuerdo con Londres El Consejo de la UE aprobó ayer su aplicación provisional hasta finales de febrero

El Diario Oficial de la Unión Europea publicará en las próximas horas el texto del acuerdo de libre comercio con el ReinoUnido, después de que los representantes de los países miembros dieran ayer por la mañana su visto bueno, por unanimidad, a su aplicación provisional hasta el 28 de febrero. Falta la ratificación de la Eurocámara pero los grupos políticos han pedido al Consejo que acepte el principio de ampliar ese plazo de la aplicación provisional, porque necesitan más tiempo para hacer un análisis del texto del tratado y el pleno de febrero está fijado para el día 8, que es una fecha demasiado temprana para que los eurodiputados tengan tiempo de leer las 1.246 páginas antes de votar afirmativamente.

La presidencia alemana confirmó por la mañana la aprobación por parte de los embajadores de los Veinsisiete de la aplicación provisional del acuerdo desde el 1 de enero y durante dos meses. Puesto que no hay ningún Consejo de Ministros en estos días que quedan de diciembre, los embajadores se limitaron a poner en marcha lo que se conoce como procedimiento escrito, que significa que el texto de la resolución se envía a las capitales y si ningún Gobierno manifiesta su oposición, antes de hoy a las 15 horas, se considera legalmente aprobado.

Mitigar daños

El mismo tratado pactado entre la Comisión Europea y el Gobierno británico ya incluye este periodo transitorio de dos meses en el que se aplicarán los términos del pacto de forma provisional, mientras en las dos orillas del Canal se completan las formalidades jurídicas, de manera que se pudiera evitar un caos producido por un vacío normativo. Muchos países también habrían preferido tener un poco más de tiempo para estudiar un texto que no estará traducido a las 24 lenguas oficiales hasta dentro de al menos un mes. Y el Parlamento pedía que esa aplicación provisional se limitase a los aspectos más apremiantes, mientras que el resto debía quedar en suspenso a la espera del análisis del Parlamento.

Tal como han quedado las cosas, si el 28 de febrero no se ha completado la ratificación del acuerdo con el reino Unido, la Comisión Europea y el Gobierno británico tendrían que negociar una nueva prórroga de la aplicación provisional.

La Eurocámara se había pronunciado hasta ahora en contra de un aplicación provisional «total» porque no ve con buenos ojos dar este paso sin conocer su opinión, aunque una mayoría de grupos se han abierto en los últimos días a una aplicación interina previa a su voto siempre que sea «parcial» y solo afecte a los capítulos más urgentes. Ayer en una reunión de los dirigentes de los grupos políticos del Parlamento y el presidente de la Asamblea, David Sassoli, con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el negociador europeo Michel Barnier, decidieron aceptar esta aplicación provisional «para evitar el caos y mitigar la perturbación para los ciudadanos y las empresas», aunque recordaron que no les gusta que la asamblea se vea obligada a votar a posteriori.

El Parlamento debe examinar el texto en al menos dos comisiones, la de comercio exterior y la de asuntos exteriores, y los grupos han de pactar también una resolución en la que se puede esperar que la cámara quiera introducir un mensaje político sobre el futuro y los aspectos del tratado en los que consideran que la Comisión y el Consejo deben evolucionar en sus relaciones con el antiguo socio. Para poder hacer todo esto con tranquilidad, «La Conferencia de Presidentes ha decidido examinar con la Presidencia del Consejo y la Comisión una propuesta de breve prórroga del plazo de aplicación provisional que permitiría la ratificación parlamentaria durante el pleno de marzo».

No cabe ninguna duda de que el Parlamento aprobará el Acuerdo del Libre Comercio con el Reino Unido, y si no fuera posible pactar esa ampliación de la prórroga por algunas semanas, hasta el pleno de marzo, también están de acuerdo en convocar una sesión extraordinaria antes del 28 de febrero. Al fin y al cabo, en otros casos como el acuerdo con Canadá ya se previó un plazo de seis meses de provisionalidad. Lo malo es que este ha llevado cuatro años de tirantez y de suspense y tal vez no era la mejor idea añadir más.