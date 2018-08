EE.UU. y México alcanzan un principio de acuerdo para el nuevo tratado comercial Trump anuncia en Twitter «un gran pacto» tras la renegociación del TLCAN

Estados Unidos y México han alcanzado un principio de acuerdo para un nuevo tratado comercial, tras la renegociación del actual TLCAN, que incluye también a Canadá, según medios estadounidenses. El diario «The New York Times» habla de un «acuerdo preliminar», mientras que «The Washington Post» informa de un «acuerdo parcial».

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anticipado a través de Twitter la existencia de un «gran acuerdo», que anuciará de forma oficial en la Casa Blanca a las 11.00h (17.00h en la España peninsular).

A big deal looking good with Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2018

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hablará con Trump en breve sobre los avances realizados en la renegociación del tratado comercial.

Según los citados medios, ambos países habrían resuelto sus diferencias en cuanto a la fabricación de automóviles, uno de los principales puntos de fricción, si bien quedarían abiertos otros en los que todavía mantienen diferencias.

En todo caso, faltaría el acuerdo con el tercer país firmante del TLCAN hace 24 años, Canadá. Un portavoz de la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, ha asegurado que este país seguirá trabajando para lograr un acuerdo, animado por el «continuado optimismo» de sus socios en el TLCAN, informa Reuters.

Además, para la revisión del tratado requiere la aprobación del Congreso estadounidense.

Para Trump, el acuerdo puede ser una significativa victoria política dentro de su cruzada contra lo que considera acuerdos injustos. En este sentido, el presidente estadounidense ha venido calificando el TLCAN (Nafta, por sus siglas en inglés) como el peor pacto de la historia.

Poco antes de que la Casa Blanca anunciase que Trump iba a hablar del acuerdo, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, ya había revelado que las conversaciones de su país para avanzar la renegociación del TLCAN podrían cerrarse este mismo lunes.

«Probablemente esté marcado en la agenda (el anuncio del cierre de las conversaciones bilaterales), pero voy a entrar ahí a terminar mi negociación. Hay un tema muy importante que terminar», dijo Guajardo a los periodistas a la entrada de la Oficina del Representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer.

Las palabras de Guajardo, que se ha quedado en Washington todo el fin de semana para continuar las negociaciones, se producen después de que este sábado el presidente Trump asegurase que podría haber un «gran» acuerdo con México «pronto», al que debería sumarse Canadá, informa Efe.

Peña Nieto quiere el acuerdo antes de irse

México quiere cerrar un acuerdo antes de que acabe agosto porque eso permitiría que Peña Nieto pueda firmarlo antes de abandonar el poder, el próximo 1 de diciembre.

El impulso para reabrir el TLCAN, considerado hasta entonces un éxito de la integración comercial por los gobiernos de las tres países vecinos, fue la llegada a la Casa Blanca de Trump en 2017, quien lo calificó en reiteradas ocasiones como un «desastre».

Sin embargo, y tras múltiples rondas de negociación y encuentros de trabajo, no se han alcanzado avances sustanciales.

El TLCAN, un acuerdo en vigor desde 1994 entre México, Canadá y EE.UU., engloba más de 1 billón de dólares anuales de intercambio.