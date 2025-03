EE.UU. responde a Zapatero: «La crisis de Venezuela la provocó Maduro» Sobre España, la diplomacia norteamericana dice que confía en su colaboración aunque no siempre estén de acuerdo

La diplomacia de Estados Unidos ha respondido a las recientes críticas de José Luis Rodríguez Zapatero al régimen de sanciones contra el régimen chavista en Venezuela, diciendo que en realidad la carestía y la crisis económica y humanitaria que padece el país caribeño obedecen a la mala gestión y corrupción de Nicolás Maduro y sus subalternos. Según ha dicho este miércoles el subsecretario de estado para Iberoamérica, Michael Kozak , en una conversación con un grupo de periodistas, «el expresidente Zapatero tiene una larga relación con Maduro y Venezuela, así que supongo que no nos sorprende que continúe en esa línea por su cuenta».

Según Kozak, «el colapso de la industria petrolera venezolana y lo demás problemas precedieron a las sanciones estadounidenses, ese colapso ya lo habían logrado [los chavistas] por medio de su propia mala gestión y su corrupción , ellos mismos destruyeron una de las economías más ricas de la región y la convirtieron en una de las más pobres». «Tratar de atribuirle eso a las sanciones posteriores es estar equivocado», añadió Kozak, en respuesta a una pregunta de ABC.

Este veterano diplomático, sin embargo, no cree que Zapatero represente la postura del gobierno español. «El expresidente Zapatero es un ciudadano particular. Él puede viajar donde quiera. Nosotros creo que hemos tenido conversaciones productivas con el gobierno de España sobre todo en torno al problema de Venezuela y cómo abordarlo. No siempre estamos de acuerdo . Pero son uno de nuestros muchos socios internacionales».

Según cree Kozak, la postura oficial de la UE contradice a Zapatero y sus intentos de legitimar al régimen de Maduro. «No está de más considerar la reacción a esta farsa electoral que ocurrió el seis de diciembre. Y considerar las declaraciones de la UE, de los gobiernos de la UE, de los gobiernos de toda la región, ya que 51 países emitieron una declaración diciendo que no reconocen que esas elecciones tengan ninguna legitimidad o que realmente sean elecciones. Fueron una farsa organizada por el régimen . Entonces creo que eso es lo que pone en evidencia la visita a título particular de este expresidente», añadió Kozak.

El expresidente Zapatero aseguró el domingo desde Venezuela, donde estuvo invitado por Maduro, que no reconocer el proceso electoral que se realizó en el país sudamericano «es desconocer a Venezuela y a su gente». Zapatero afirmó que las sanciones de EE.UU. no han servido de nada para solucionar la crisis política, y reiteró que se debe continuar con las negociaciones con el chavismo. «Como las cosas han cambiado bastante en el norte [EE.UU.], se debe optar por otra vía », dijo, en referencia a las elecciones presidenciales de noviembre, que ganó el demócrata Joe Biden.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya , afirmó el martes que las declaraciones de Zapatero «no molestan» en la UE, aunque matizó que el exjefe del Ejecutivo «habla en su nombre», no en el del Gobierno de España. «Yo creo que el presidente Zapatero habla en su nombre, él siempre lo ha dicho y ha sido muy claro al respecto. Yo, personalmente, respeto muchísimo al presidente Zapatero y a su palabra, pero él habla en su calidad individual y personal», añadió la ministra, informa Efe.

A pesar de esos llamamientos de Zapatero para aprovechar el cambio de gobierno en EE.UU. para aligerar las sanciones, el equipo que está formando Biden se distingue por haber condenado el autoritarismo de Maduro y por haber defendido en varias conferencias y vistas orales el régimen de sanciones que ha endurecido la Administración de Donald Trump.

Kozak, que lleva en el puesto desde septiembre de 2019, sí ha dicho que sea cual sea la Administración de EE.UU., el contacto con Maduro y el resto de la cúpula del régimen es complicado por una razón en concreto. « Estamos tratando con criminales básicamente egoístas, no con personas que se preocupan por el bienestar de sus instituciones o de su país. Y eso hace que sea muy difícil lidiar con ellos», dijo el embajador.