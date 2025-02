EE.UU. dice ahora que el diálogo con Maduro solo ha sido para liberar presos

Ante las críticas recibidas tanto de republicanos como de demócratas, la Casa Blanca trata ahora de enmarcar sus polémicos contactos directos con el régimen de Nicolás Maduro como una misión para liberar a estadounidenses presos, y no para negociar un incremento de la producción de crudo venezolano a cambio del levantamiento de sanciones. De forma significativa, el presidente Joe Biden guarda silencio sobre esos contactos, y lo mismo hace la diplomacia norteamericana.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue quien dijo este jueves en rueda de prensa que «el acercamiento [de EE.UU.] a Maduro, a quien no reconocemos como líder de Venezuela , pero que tiene detenidos a ciudadanos estadounidenses, era traer a esos ciudadanos estadounidenses de vuelta a casa».

Tanto Psaki como otros funcionarios de la Presidencia estadounidense han admitido que en la reunión que tuvo lugar en Caracas con Maduro se habló de petróleo, y un posible levantamiento de sanciones. Pero Psaki dijo ayer que ese no era el objetivo primordial del viaje: « No me centraría mucho en las conversaciones sobre el futuro de la importación de petróleo de EE.UU. en este momento, desde Venezuela».

El fin de semana viajaron a Caracas el encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González; el enviado especial del presidente Biden para liberar rehenes, Roger Carstens, y el embajador norteamericano ante Venezuela, James Story. El martes, el chavismo liberó a dos estadounidenses que tenía presos: Gustavo Cárdenas, uno de los llamados seis de Citgo, los ejecutivos de esa empresa refinadora que fueron detenidos en Venezuela en 2017 por cargos de corrupción, y Jorge Fernández, un turista detenido el año pasado acusado de terrorismo por estar en posesión de un dron.

Miembros de la oposición venezolana al chavismo y el senador republicano Marco Rubio , entre otros, han denunciado que la Casa Blanca no avisó de esos contactos a Juan Guaidó , reconocido por EE.UU. como presidente encargado de Venezuela.

Rubio dijo el miércoles en una entrevista a este diario que sabe que Biden sí ofreció levantar sanciones, lo que contradice las últimas declaraciones de la Casa Blanca: «En esta sesión secreta EE.UU. le pidió a Maduro que asegurara que le iba a vender algún porcentaje del petróleo que ellos están produciendo. Acordarían anunciar una fecha para regresar a negociaciones, ya que Maduro no tiene problema ninguno con negociar porque él ha utilizado por años las negociaciones para comprar tiempo y para dividir la oposición. Y que ponga en libertad a unas personas que están injustamente encarceladas dentro de Venezuela. Y si hace esas cosas, le dan un levantamiento de las sanciones en contra de la industria petrolera venezolana, posiblemente más. Esa fue la propuesta secreta que le hicieron sin coordinar de antemano con el Gobierno de Guaidó».

Efectivamente, la portavoz de la Casa Blanca, Psaki, dijo ayer en dos ocasiones en su rueda de prensa que el régimen chavista ha aceptado volver a la ronda de negociación con la oposición en México. «Ha habido desarrollos, incluido el que Maduro se haya comprometido a entablar contactos con la oposición en los pasados días», dijo la portavoz. Aun así, la Casa Blanca se esfuerza en denegar que hubiera cualquier tipo de acuerdo con Maduro, que se reunió en persona con la delegación de EE.UU.

Petróleo por personas

Según dijo el miércoles un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. en una conversación telefónica con representantes de la prensa, «no hubo una oferta de petróleo a cambio de la excarcelación de los estadounidenses». « Es erróneo que EE.UU. vaya a intercambiar petróleo por personas », dijo ese alto funcionario, quien habló bajo condición de anonimato. Ese mismo alto funcionario insistió: «No hubo ‘quid pro quo’. Dejamos muy claro que francamente, ese viaje fue la primera visita de un funcionario de la Casa Blanca a Venezuela desde la inauguración de Hugo Chávez a finales de los 90. Y ese gesto para nosotros fue algo que vimos como una señal importante. Y en eso les pedimos que correspondieran a esa señal liberando a los estadounidenses detenidos».

Sobre por qué no se avisó a Guaidó del encuentro con Maduro , ese funcionario norteamericano dijo que «se mantuvo la información muy restringida para que no saltara la noticia de inmediato, dadas las sensibilidades en torno a las discusiones sobre asegurar la liberación de los estadounidenses detenidos». Rubio cree que este acercamiento, y la visita a Caracas son «una gran traición a la causa de la libertad de Venezuela». «Y si se logra, es un gran premio a una dictadura que sigue acercándose a Irán, que no va a abandonar su alianza con Rusia y que va a seguir apoyando todos estos elementos criminales que están desestabilizando la situación dentro de Colombia», dijo Rubio en la entrevista concedida a ABC.

Biden recibió este mismo jueves en la Casa Blanca al presidente colombiano, Iván Duque, pero evitó cualquier mención a Maduro o a la crisis humanitaria en Venezuela.