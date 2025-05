Draghi renuncia a su salario como primer ministro de Italia El jefe del Gobierno italiano, con vida sencilla y austera, elige la frugalidad teniendo en cuenta que tiene suficiente patrimonio como para no pasar apuros económicos

Italia tiene un jefe de Gobierno sin coste alguno. El primer ministro, Mario Draghi (Roma, 73 años) ha renunciado a toda remuneración. El presidente de la República Sergio Mattarella lo llamó el pasado 2 de febrero para formar Gobierno, tomando posesión del cargo el 13 del mismo mes. El documento con el que Draghi renuncia a su salario ha sido publicado en la web del Palazzo Chigi, junto con su currículum y su declaración de impuestos para 2020.

Este gesto tiene una fácil explicación, conociendo la personalidad de Mario Draghi . El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) se ha considerado siempre un «servidor público», no se le puede adscribir a ninguna tendencia política, y la llamada de Mattarella no podía rechazarla. La aceptó como un servicio más a su Patria. Además, hay que tener en cuenta que Draghi percibe una remuneración anual tras haber pasado ocho años al frente del Banco Central Europeo . Al margen de las consideraciones éticas que le han llevado a la renuncia de su sueldo como primer ministro, en verdad Mario Draghi tiene suficiente patrimonio para no necesitar esa remuneración. El primer ministro italiano, católico, educado en los jesuitas, es conocido por su vida bastante auster a y sencilla.

La declaración de impuestos publicada se refiere al 2020; por tanto, con datos relativos a 2019, cuando estuvo al frente del BCE. Constan ingresos de casi 600.000 euros . Exactamente, para el ejercicio fiscal 2019, Draghi declaró una base imponible de 581.665 euros. La declaración muestra también que el primer ministro posee diez inmuebles, uno de los cuales se encuentra en Londres. De estos, varios son de propiedad conjunta, uno está en bienes gananciales y también se incluyen seis tierras rústicas.

La familia

Otro elemento que se desprende de la declaración de bienes de Draghi es una participación, por valor de 10.000 euros, en la sociedad 'Serena' (este es el nombre de su esposa). Además, el primer ministro no aparece como propietario de ningún automóvil, barco o avión. En cuanto a los familiares cercanos de Draghi, no figura su declaración de patrimonio. Eso es algo opcional, no obligatorio.

El matrimonio Draghi tiene dos hijos. Federica es la mayor, nacida en Boston, cuando Mario Draghi hacía un doctorado en el MIT, una de las mejores y más prestigiosas universidades de Estados Unidos. Federica es dirigente de una multinacional biotecnológica. Un segundo hijo, Giacomo , vive en Londres, dedicado al mundo de las finanzas.

El salario del primer ministro

La web del Gobierno también publica los costos del viaje del primer ministro el pasado 18 de marzo a Bérgamo (Lombardía), considerada ciudad mártir por los numerosos muertos por el Covid-19. Fue la jornada nacional en memoria de las víctimas del coronavirus. Los gastos de ese traslado fueron 330 euros, las comidas y el alojamiento 549 euros.

En Italia, el salario destinado al primer ministro es de 80.000 euros netos al año. Por tanto, el salario mensual es de 6.700 euros, siempre netos. Una cifra más que digna, pero siempre muy inferior a la que recibe el presidente de la República (239.000 euros brutos al año) e incluso los parlamentarios de la República (unos 216.000 año), entre los más pagados de Europa.