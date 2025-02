La UE cree que logrará moderar al nuevo régimen afgano

La diplomacia europea tiene la esperanza de que podrá llegar a moderar a los talibanes que han tomado el poder en Afganistán, mientras busca fórmulas para mantener relaciones con las nuevas autoridades sin comprometerse con un reconocimiento formal. El embajador de la UE en Afganistán, ... el alemán Andreas von Brandt , compareció ayer en la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo donde explicó que «mucho de lo que está sucediendo ahora mismo se basa en el miedo. No perdamos de vista la situación y pensemos en las cosas que no han pasado porque tal vez tenemos una oportunidad de influir en Afganistán». El embajador reiteró la doctrina de su superior , el Alto Representante Josep Borrell, según la cual «el respeto a los derechos de las mujeres será una condición esencial para los contactos con el nuevo Gobierno y para garantizar que se preservan logros de los últimos años» y ha constatado que por el momento en Afganistán «no ha habido un cambio dramático» por lo que apeló a no caer en dramatismos exagerados. El embajador europeo apeló a juzgar a los talibanes «por sus actos y omisiones y no solo por sus palabras».

