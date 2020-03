En los 11 aeropuertos que se han convertido en puertos de entrada forzosos para quienes llegan a Estados Unidos desde Europa, guardar la distancia de seguridad que recomiendan los médicos para evitar el contagio del coronavirus ha sido imposible en las pasadas horas. Los nuevos filtros de seguridad en la frontera decretados por Donald Trump, en vigor desde la medianoche del viernes al sábado, han provocado unas caóticas colas que más bien son masivos embotellamientos de miles de personas que deben esperar en muchos casos hasta cinco horas para pasar el control migratorio y de aduanas.

Los peores casos fueron los de Chicago y Dallas, pero hubo colas en todos los aeropuertos internacionales, entres los que están los de Nueva York, Los Ángeles y Washington, a los que son redirigidos todos los viajeros que lleguen de Europa o hayan estado en alguno de sus países en los pasados 14 días. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, incluso dio una conferencia de prensa el sábado por la noche para denunciar el «desastre» que esas aglomeraciones suponen, un foco de contagio masivo «que son únicamente responsabilidad del gobierno federal por no prepararse como debe».

El servicio de control de fronteras, que depende del Gobierno federal, ha pedido perdón y ha anunciado que va a ampliar los aeropuertos en los que puede atender a los que lleguen de Europa. «En esta crisis hay que esperar que haya colas en los aeropuertos», admitió la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado. El presidente Trump declaró el estado de emergencia el viernes.

EE.UU., donde ayer había 3.000 casos diagnosticados y 62 fallecidos de una población de 320 millones, es un país que se debate entre seguir aferrado a una normalidad que se evapora hora tras hora o pasar ya directa y voluntariamente a las medidas de excepción impuestas por los gobiernos de Italia y España. Washington, la capital, amaneció ayer vacía, con algunos comercios abiertos pero otros, como las tiendas Apple, cerrados al menos hasta dentro de dos semanas. Los supermercados y farmacias comenzaron a racionar bienes básicos como el papel higiénico y los desinfectantes, que desaparecen de las baldas nada más son repuestos.

March 14th, 2020 #coronavirus fears take hold in the Capitol. I went grocery shopping an hour after the store by me opened and it already looked very picked over.



Very little meat

No onions or potatoes

No toilet paper

Almost all bread gone