Trump amplía el veto de entradas en EE.UU. al Reino Unido e Irlanda

El presidente de Estados Unidos ha comparecido en la Casa Blanca por cuarta vez esta semana para anunciar una nueva serie de medidas para frenar la expansión del coronavirus, que incluyen la ampliación de la prohibición de entradaen el país de aquellos que hayan estado en los pasados 14 días en Reino Unido e Irlanda, que no estaban en la lista inicial de países europeos vetados.

Donald Trump ha recomendado a los 320 millones de estadounidenses que renuncien a viajes que no sean estrictamente necesarios. «Si no tienen que viajar necesariamente, que no viajen. Queremos que esto acabe. No queremos que mucha gente se infecte. Esto debe acabar cuanto antes. Hasta ahora hemos hecho un trabajo fantástico», ha dicho el presidente en una comparecencia ni anunciante previamente, tras reunirse con su gabinete de crisis.

El presidente estadounidense ha dicho además que se ha hecho la prueba y está a la espera de los resultados, dado que el fin de semana pasado estuvo en contacto con un miembro del equipo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que ha contraído el virus. Horas antes, la Casa Blanca había difundido un comunicado del médico de Trump en el que este afirmaba que la prueba no era necesaria porque no tenía síntomas y está sano.

Hasta ahora, gracias en parte al veto de entrada desde China de enero, EE.UU. ha sido capaz de contener las infecciones mejor que Europa, pero los nuevos casos se han disparado en días recientes, lo que apunta a un contagio creciente. Hay a fecha de este sábado, 1.600 casos diagnosticados con 41 fallecidos, la mitad en una residencia de ancianos de Seattle.

Desde este sábado se toma la temperatura a periodistas en la Casa Blanca - Afp

El miércoles, Trump anunció la prohibición de entrada de quienes en los pasados 14 días hayan estado en los países del espacio Schengen: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

La prohibición entró en vigor la pasada medianoche. Quedan exentos de ella quienes tengan pasaporte o residencia permanente estadounidense y sus familiares. Medidas similares se han tomado con quienes hayan visitado China, Corea del Sur e Irán.

Además el presidente ha apoyado una nueva ley en el Capitolio, apoyada por ambos partidos, que incluye deducciones de impuestos para que las empresas paguen 14 días de baja médica a los infectados y sus familiares un monto equivalente a dos tercios de su salario, con un máximo de 7.100 dólares. Además se prohibe el despido por baja médica por espacio de un año.

La Casa Blanca ha negociado además que las empresas aseguradores no cobren copagos por el diagnóstico, ha trabajado con Google para crear una página web que ayudará a identificar síntomas y ha pedido a las grandes empresas de EE.UU. que cooperen con sistemas para hacerse las pruebas sin abandonar el coche, como sucede en Corea del Sur.