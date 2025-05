Cien días de guerra en Ucrania para volver al punto de partida

«Hasta ahora teníamos héroes y ciudades heroicas. Ahora podemos llamarnos ya un país heroico, porque hemos sobrevivido a cien días de atrocidades que han demostrado lo que realmente es Rusia». Así resume Hanna Maliar, viceministra de Defensa de Ucrania , lo sucedido hasta ... ahora en la guerra que sacude el mundo desde el pasado 24 de febrero. «En estos cien días hemos logrado el apoyo del mundo y, aunque no sabemos cuándo acabará la guerra, podemos sacar ya bastantes conclusiones sobre ella: la principal es que el objetivo de Rusia es la aniquilación de la nación ucraniana siguiendo el esquema de destrucción de Siria, pero también que no está preparada para una guerra larga , porque se está quedando sin soldados y sin armas. Por eso ahora vemos más ataques con misiles», sentenció.

Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, desde el inicio de la invasión, 30.850 soldados rusos han perecido en una contienda que le ha costado a Moscú más de 1.300 tanques, 210 aviones, 175 helicópteros y en torno a un millar de sistemas de armamento avanzado de otros tipos. Serán muchos más en el futuro, porque ayer Maliar agradeció a Joe Biden la aprobación del envío de nuevos sistemas de armamento de largo alcance . No obstante, la viceministra reconoció que este esfuerzo bélico tiene un precio abultado. «Ya se ha multiplicado por cinco el presupuesto de Defensa estimado para todo 2022».

Moscú saca pecho

Al otro lado de las líneas enemigas, y como suele ser habitual en guerras inconclusas en las que todos los bandos se declaran cercanos a la victoria, la valoración es muy diferente. Moscú, que nunca ha llamado invasión a su ‘operación militar especial’, saca pecho por la captura de Mariúpol , que le ha permitido crear un corredor entre la Crimea ocupada y la región en litigio de Donbass, donde está avanzando poco a poco, pero con paso firme. No obstante, controla al menos el 80% de la ciudad clave de Severodonetsk, el Lugansk, y, aunque ayer el ejército ucraniano aseguró que no retirará a sus hombres, las perspectivas para ellos parecen poco optimistas.

El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , reconoció ayer en una intervención ante el parlamento de Luxemburgo que Rusia controla ya el 20% del territorio de su país , y que la línea de combate se extiende más de mil kilómetros. Además, aunque hasta ahora Ucrania solo reconocía 3.500 muertos en combate, Zelenski reconoció el martes que está perdiendo a entre 60 y 100 soldados cada día, un número al que hay que sumar el de otros 500 heridos diarios. «Claro que los ucranianos desean la liberación de todo nuestro territorio lo antes posible. Y la restauración de nuestra integridad territorial es nuestro objetivo. Pero debemos actuar con cautela, valorando la vida», añadió el presidente en tono menos triunfalista en su chat de Telegram.

Situación de la guerra en Ucrania Áreas controladas por los rusos Ataques / contraataques Ningún avión vuela por el espacio aéreo ucraniano salvo los aparatos rusos Rusos Despliegue ruso Ucranianos Movimiento tropas rusas A Blindados Alarma aérea Convoy 3 de junio RUSIA BIELORRUSIA Sumy Chernígov Chernóbil Járkov Krasmatorsk Kiev Yitomir Rivne Lutsk UCRANIA Dnipro Zaporizhiye Mariúpol Leópolis Vinistia Melitopol Ivano-Frankvisk Mykolaiv Jerson MOLDAVIA Odesa Crimea RUMANÍA Zmeiniy 200 km Mar Negro Fuente: Elaboración propia / ABC Situación de la guerra en Ucrania Áreas controladas por los rusos Despliegue ruso A Alarma aérea Blindados Convoy Ataques / contraataques Rusos Ucranianos Movimiento tropas rusas Ningún avión vuela por el espacio aéreo ucraniano salvo los aparatos rusos 3 de junio RUSIA BIELORRUSIA Kiev UCRANIA MOLDAVIA Crimea 200 km Mar Negro Zona ampliada RUSIA Sumy Chernígov Járkov Krasmatorsk Kiev Dnipro UCRANIA Zaporizhiye Mariúpol Melitopol Mykolaiv Jerson MOLDAVIA Odesa Crimea Zmeiniy Mar Negro 200 km Fuente: Elaboración propia / ABC

Sanciones sin resultados

Por si fuera poco, las sanciones económicas impuestas por numerosos países no parecen estar surtiendo efecto: el rublo marca máximos de cinco años, el flujo de ingresos por combustibles continúa, y las potencias occidentales que pagan por ellos son incapaces de cerrarlo aún. En el otro lado de la moneda, Ucrania, con una parte relevante de su territorio devastada, cifra sus pérdidas económicas en unos 700.000 millones de dólares. Además, el Banco Mundial estima que su PIB podría caer hasta un 45% este año, muy por encima de la contracción del 8,5% que el Fondo Monetario Internacional proyecta para Rusia. Mientras tanto, la onda expansiva del conflicto se sentirá incluso en los países subdesarrollados más lejanos, hasta donde no llegarán ni el cereal ucraniano ni los fertilizantes rusos.

Restos de tanques rusos destruidos, en las afueras de Kiev AFP

Pero es evidente que a Putin no le han salido las cosas como esperaba. «La aproximación inicial rusa ha fracasado. Se planteó un objetivo excesivamente ambicioso en una guerra con demasiados ejes, inviable teniendo en cuenta la preparación de Ucrania y los efectivos que podía destinar Rusia, que no superan los 200.000 con las milicias del Donbass. Fue una estrategia profundamente equivocada, que carecía de una concepción de teatro y de unidad de mando», explica un alto mando del ejército español bajo condición de anonimato.

Por eso, Rusia ha cambiado de estrategia y ha regresado a donde ya estaba en 2014, cuando anexionó Crimea e inició la ofensiva para hacerse con las ahora autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. «Ha reaccionado militarmente desde una postura de realismo. Ahora busca un avance más modesto en una zona más concreta, dejando menos flancos expuestos», añade el militar español.

Es algo que ayer confirmó Oleksiy Hromov, subdirector de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al hacer el balance de la situación actual: «Rusia se centra ahora en el este y el sur de Ucrania a la vez que prepara a sus fuerzas en Bielorrusia. Su objetivo es impedir que nuestras tropas se reagrupen». Hromov describió una situación de encallamiento: «En Járkov el enemigo tiene como objetivo mantener sus posiciones e impedir el avance de nuestras tropas hacia la frontera rusa con fuerte fuego de artillería. En Lugansk y Donetsk trata de destruir nuestras fortificaciones, y la situación es complicada. En Severodonetsk, Rusia utiliza incluso fuerza aérea y hay fuertes batallas. En Mykolaiv no hay combates, pero el enemigo continúa dañando infraestructuras para fortalecer su control de Jersón. La navegación en el mar Negro continúa bloqueada por buques de guerra rusos».

No obstante, esta situación contrasta con la normalidad que florece con fuerza en las ciudades del centro y el oeste del país. En la propia capital, esta semana han comenzado a reabrir centros comerciales y grandes cadenas como Mango o Desigual, mientras la población retoma sus quehaceres y suspira aliviada por el regreso al trabajo. A pesar del toque de queda que se mantiene en vigor entre las 23 y las 5 horas, Kiev vuelve a ser una ciudad vibrante, en la que el sol invita a tomar una cerveza en las cada vez más numerosas terrazas abiertas.

Este domingo Kiev celebró el día de su fundación, recuperando cierta normalidad EFE

Es un proceso de convivencia con el conflicto que va extendiéndose a ciudades en las que parece que el peligro ya no es tan inminente: desde Leópolis, donde aún caen misiles intermitentemente, hasta Odesa, donde el miércoles se decidió reabrir varias calles al tráfico. Las defensas checas, los bloques de hormigón y los sacos terreros siguen visibles en cada esquina, pero ya no bloquean las arterias de la ciudad. «No los quitamos porque no sabemos si Rusia volverá a atacar», comenta un soldado en un punto de control de la ciudad portuaria más importante del país.

Maliar concide con Washington en vaticinar una guerra larga en la que hay un frente en el que Ucrania sí ha ganado por goleada: el de la comunicación

Maliar concide con Washington en vaticinar una guerra larga en la que hay un frente en el que Ucrania sí ha ganado por goleada: el de la comunicación. «Rusia tiene los misiles más modernos, pero sus soldados tienen que robar a la población local y no recogen ni a sus cadáveres», subrayó ayer, apuntalando una brillante estrategia de desprestigio que ha calado por casi todo el mundo, en gran medida debido al inesperado carisma de Zelenski, un actor en el papel de su vida.