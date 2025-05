Las diferencias estratégicas ante la guerra siembran la división en la UE

A los europeos les ha costado casi un mes llegar a un acuerdo, siquiera parcial, para aprobar el s exto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. La cohesión está deteriorándose a marchas forzadas y las discusiones sobrepasan ya el umbral ... del embargo de los hidrocarburos para alcanzar la visión misma de la guerra y la estrategia para afrontar el futuro del conflicto. La fractura se ha trazado entre los países del este y los nórdicos, que quieren sostener a Ucrania sin reservas pensando en que es posible derrotar a Rusia, frente a la posición de Francia, Alemania e Italia, que dan por hecho que el conflicto acabará necesariamente con una paz negociada entre Moscú y Kiev y que por ello insisten en mantener abiertos los canales de comunicación con el Kremlin. Las tensiones no afloran todavía a plena luz del día, aunque los gobiernos envían ya mensajes muy claros señalando la diferencia radical con la que contemplan el horizonte del conflicto.

En el Consejo Europeo extraordinario del pasado lunes, las discusiones no se limitaron al paquete de sanciones que se aprobó finalmente con las reservas de Hungría, que actualmente es un país difícil de clasificar en este debate porque su primer ministro, Viktor Orbán , es un aliado de Vladímir Putin en muchas posiciones ideológicas y está en estos momentos enfrentado por ello con las instituciones europeas. Los dirigentes hablaron y no sin cierta tensión sobre la conversación telefónica que mantuvieron el viernes anterior con el dictador ruso el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz para pedirle que permita la exportación de cereales ucranianos desde el puerto de Odesa. Putin les había pedido a cambio que se encarguen de que Ucrania retire todas las minas que ha dispuesto precisamente para impedir que la flota rusa del mar Negro se acerque. El primer ministro italiano, Mario Draghi , había hablado de esto mismo con Putin un día antes.

Después de esta llamada, Artis Pabriks, viceprimer ministro de Letonia, publicó en redes sociales que le parecía que «hay varios presuntos líderes occidentales que tienen una necesidad explícita de autohumillación en combinación con un desapego total de la realidad política». Marko Mihkelson, jefe del comité de Exteriores del Parlamento estonio, había declarado que le parecía «increíble» que sigan negociando con el Kremlin, y Gabrielius Landsbergis, ministro de Exteriores lituano, dijo que hay que mantener el aislamiento a Rusia porque «dar al ocupante la oportunidad de invadir a un país significa que puede repetirse en otros lugares». El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ya se lo había dicho públiamente con anterioridad: «Señor presidente Macron, ¿cuántas veces ha negociado con Putin? ¿Qué ha logrado? ¿Ha detenido alguna de sus acciones? Uno no debe negociar con criminales, uno debe luchar contra ellos... Nadie negoció con Hitler. ¿Negociaría con Hitler, Stalin o Pol Pot?».

La posición en la que todos los europeos están de acuerdo es que Ucrania no puede ser aplastada por esta guerra, pero según han explicado en Bruselas fuentes diplomáticas, Francia, Alemania e Italia creen que la derrota total de Putin no es previsible, sobre todo si no hay una implicación directa de la OTAN, y por tanto la alternativa solo puede ser una guerra larga que devastaría igualmente a Ucrania con consecuencias en todo el mundo, incluso con problemas de hambre en muchos lugares.

Visita a Kiev

Sin embargo, en Ucrania esta visión no ha sentado nada bien porque presupone que el país deberá hacer concesiones territoriales a cambio de la paz. Pese a todo, el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleva, ha pedido a Macron que visite Kiev «antes de que termine la presidencia francesa» el 30 de junio «y si es posible que venga con armas para nosotros», que es un reproche que Ucrania le hace también a Alemania. En contraste, en Lituania una suscripción pública ha recaudado en cuestión de días cinco millones de euros para comprar un dron turco para Ucrania.

Los países nórdicos han dicho claramente cuál es su posición con la decisión de Suecia y Finlandia de entrar en la OTAN; y la de Dinamarca, que ya estaba en la Alianza pero que ha eliminado sus reservas para participar en la defensa europea.

Se podría entender que por encima de esta discusión está el hecho de que Scholz no ha logrado todavía alcanzar la posición central en Europa que ejerció su predecesora Angela Merkel en las últimas décadas, y que esto está debilitando aún más la posición de Alemania en una región, el este de Europa, en la que ha sido una referencia. Una fuente de uno de estos países de la zona que citaba una publicación especializada habría dicho en la cumbre que en estos momentos ya «no necesitamos protección alemana porque, de hecho, la historia ha demostrado que estaban en el lado equivocado», en referencia a la política de apaciguamiento con Moscú basada en el comercio de hidrocarburos. «Polonia ha mostrado un buen liderazgo al dar la bienvenida a los refugiados y en la eliminación gradual del gas, los bálticos ejercen un liderazgo inteligente, Bulgaria tiene un nuevo Gobierno más creíble y Rumania está estable».