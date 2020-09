Capriles, cuando criticaba a los opositores que se pliegan a Maduro: «Les tiran un hueso y lo agarran» El excandidato presidencial tachaba de «inmoral» que unos gobernadores juraran ante la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano chavista para arrinconar a la oposición

El opositor venezolano Henrique Capriles ha dado un giro a la postura que venía manteniendo al negociar por su cuenta la liberación de presos por parte del régimen chavista y aceptar las elecciones legislativas del 6 de diciembre que organiza el régimen de Nicolás Maduro y que el presidente interino, Juan Guaidó, rechaza por entender que no reúnen las mínimas condiciones democráticas.

Hasta hace no mucho, Capriles defendía la unidad de acción y no ceder ante las añagazas con las que Maduro trata de legitimarse y desactivar a la oposición.

En 2017, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela arremetía con dureza contra los cuatro gobernadores electos que habían aceptado jurar su cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano creado por Nicolás Maduro a su medida con el fin de arrinconar a la Asamblea Nacional legítima, de mayoría opositora.

A juicio de Capriles, la actitud de esos cuatro gobernadores era «inmoral», dijo en su programa «Pregunta a Capriles», emitido a través de la red social Periscope. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupaba entonces a la oposición, había aceptado concurrir a las elecciones del 15 de octubre de 2017, pero denunció que la existencia de fraude y rechazó que se juraran los cargos ante la ilegítima ANC, a la que no reconocía. El chavismo se hizo con 18 de las 23 gobernaciones y, de los otros cinco, solo uno se negó a jurar el cargo ante la Constituyente, Juan Pablo Guanipa (estado Zulia). Los cuatro que sí lo hicieron fueron Antonio Barreto (del estado Anzoátegui), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Laidy Gómez (Táchira) y Ramón Guevara (Mérida), todos ellos de Acción Democrática (AD).

«No voy a seguir en la Mesa de la Unidad»

A raíz de este episodio, Henrique Capriles se mostró dispuesto a abandonar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que entonces agrupaba a la oposición al régimen. «Hablo a título personal; mientras esté en la unidad el señor Ramos Allup -líder de AD- yo no voy a seguir en esa mesa, no voy a ser parte ya, llegó la hora», aseguró tras la jura de los cuatro gobernadores que se plegaban a la ANC chavista. En esa línea, afirmó que el problema no era la MUD «como concepto», sino «un sector de la oposición» a los que «les tiran un hueso y lo agarran», denunciaba.

Para Capriles, la jura de los gobernadores era una «oportunidad única, histórica» para refundar la MUD. «La unidad hay que refundarla, hay que reorganizarla, yo no estoy dispuesto a continuar, porque tengo que hablar a título personal, no comprometo mi partido, le tocará a nuestro partido hacer el debate», afirmaba en referencia a Primero Justicia.

Ahora el discurso de Henrique Capriles ha cambiado completamente. «Si la dictadura deja una rendija, nosotros tenemos que meter la mano, para después meter el pie, y así poder abrir la puerta por completo», aseguró esta semana para justificar su gestión para la liberación de presos políticos y llamar a la participación en las elecciones legislativas que Guaidó rechaza. El que ha sido hasta ahora su partido, PJ, ha rechazado participar en esos comicios, por entender que se no dan las condiciones necesarias.

Mientras, critica el inmovilismo y falta de resultados del gobierno interino. «Nosotros no podemos seguir jugando a ser Gobierno en internet. O usted es Gobierno o usted es oposición, no se puede ser las dos cosas. ¿Quién está en el poder, usurpando, pero quién está en el poder?», se preguntó de forma retórica. «No hay nadie más opositor a este régimen que yo, que me inhabilitó y me hizo la vida imposible estos años -aseguró-. Pero no se trata de mí; no se trata de unas gotas de poder. Tenemos que asumir lo que somos para poder avanzar, somos opositores de esta tragedia».