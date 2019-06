Boris Johnson rechaza reunirse con Trump alegando tener un compromiso anterior El presidente de EE.UU. ha mantenido en su lugar una conversación telefónica con el favorito a sustituir a Theresa May

El presidente de EE.UU., Donald Trump, mostró hace unos días públicamente, en una entrevista a la publicación The Sun, su apoyo al exmnistro de Exteriores Boris Johnson en su carrera para sustituir a Theresa May -«hará un buen trabajo»-, tras dimitir esta ante su incapacidad de llevar adelante el acuerdo del Brexit. «Me gusta. Siempre me ha gustado. No sé si va a ser elegido, pero que es muy buen tipo, una persona muy talentosa».

El mandatario norteamericano también había adelantado su intención de reunirse con el exministro, partidario de un Brexit duro -como Trump-, durante su visita estos días al Reino Unido. Sin embargo, el encuentro no ha sido posible, pues al parecer Johnson tenía agendado ya otro compromiso, según informa Reuters. En su lugar, ambos han mantenido una conversación telefónica de unos 20 minutos, que habría sido «amistosa y productiva», según han revelado fuentes cercanas.

Sin embargo, la sintonía que ahora parecen compartir ambos políticos, está lejos del posicionamiento que en el pasado ha tenido Johnson, conocido también por sus exabruptos y controvertidos comentarios, y que algunos han querido recordar estos días.

Es el caso del grupo activista Led By Donkeys (Dirigido por burros) que ha recuperado una entrevista realizada al entonces alcalde de Londres, Boris Johnson, en 2015, cuando Trump se presentaba a la presidencia de EE.UU. En sus declaraciones, Johnson asegura que Trumps había mostrado «ignorancia bastante asombrosa» y que «no era apto» para ocupar la presidencia. Comentarios que surgieron como respuesta a las críticas lanzadas unos días antes por Trump sobre los problemas de violencia que sufría la ciudad.

Hey @realDonaldTrump, you just endorsed your Brexit buddy @BorisJohnson but he said some VERY NASTY things about you and he doesn’t want you to know. So we projected his words onto Big Ben. Watch with the SOUND ON #TrumpUKVisitpic.twitter.com/etUb6tk9eX — Led By Donkeys (@ByDonkeys) 3 de junio de 2019

La entrevista ha sido proyectada sobre algunos de los edificios más emblemáticos de la capital londinense, como el Big Ben. Este hecho forma parte de la campaña anti-Trump que se ha producido contra el mandatario, que también ha incluido proyecciones en las que se exhibe la escasa popularidad de la que disfruta el mandatario norteamericano frente a su predecesor, Barack Obama. A esto se habn sumado las protestas en la calle de los ciudadanos contrarios a la visita del mandatario estadounidense.