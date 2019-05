Boris Johnson, favorito a la sucesión de Theresa May, advierte de que habrá Brexit «con o sin acuerdo» Cargos y excargos abren la carrera por el liderazgo «tory» tras la renuncia de la primera ministra

Manuel Trillo @manueltrillo Actualizado: 25/05/2019 01:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sin esperar a que Theresa May se apee del liderazgo conservador el 7 de junio, este mismo viernes comenzó la carrera interna por su sucesión. Boris Johnson, antiguo alcalde de Londres y exministro de Asuntos Exteriores que lleva tiempo fustigando a la «premier» por su tibieza con el Brexit, es el claro favorito en las encuestas y los análisis de los medios británicos.

No obstante, las opciones se extienden a un ramillete de cargos y excargos «tories», buena parte de ellos partidarios de mayor determinación para sacar al Reino Unido de la UE. Dominic Raab, Jeremy Hunt, Michael Gove, Andrea Leadsom y Sajid Javid son algunos de los que suenan con fuerza.

Poco después de que May hiciera su emocionado anuncio a las puertas del 10 de Downing Street, Johnson abría su campaña. «Dejaremos la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo», declaró desde Suiza, donde participaba en una conferencia económica. Para el exjefe de la diplomacia británica, «la manera de alcanzar un buen acuerdo es prepararse para un no acuerdo».

Boris Johnson, que el próximo mes cumplirá 55 años, confirmó la semana pasada su aspiración a liderar el Partido Conservador cuando Theresa May se echara a un lado. «Por supuesto que voy a ir a por ello –dijo en un acto en Mánchester–. No creo que eso sea ningún secreto especial para nadie. Pero usted sabe que en la actualidad el puesto no está vacante». En unos días lo va a estar.

El pacto, un «chaleco bomba»

Una de las caras visibles del «Leave» en la campaña para el referéndum del Brexit en 2016, ha encarnado el ala dura en el partido desde entonces. Tras ser nombrado titular de Exteriores, se fue distanciando de May por su estrategia en el proceso de desconexión de la UE, hasta que en julio del pasado año su oposición al plan de la primera ministra le llevó a dimitir. Liberado ya de su cargo en el Ejecutivo, sus críticas han sido despiadadas. La propuesta de May era «una humillación moral e intelectual» y «un chaleco bomba» para el Reino Unido, según llegó a calificarla.

No obstante, la última vez que la primera ministra sometió a votación su propuesta de retirada de la UE en la Cámara de los Comunes el pasado 29 de marzo, bajo la promesa de renunciar al cargo si era aprobada, Johnson y otros «brexiters» duros votaron a favor. Sin embargo, tampoco en esa ocasión, la tercera, el plan salió adelante.

Otro de los que cambió su voto aquel día fue el exministro británico para el Brexit Dominic Raab, al que también se apunta como posible relevo de May. Raab accedió a ese cargo en julio de 2018 tras la dimisión de David Davis, pero a los cuatro meses presentó a su vez la renuncia por estar en desacuerdo con el pacto entre la «premier» y Bruselas.

Entre los que cuentan con más opciones en la carrera por la jefatura de los «tories» que se abrirá el 7 de junio figura Jeremy Hunt. Es la persona que sucedió a Johnson en Exteriores, adonde llegó después de seis años al frente de la sanidad británica. En 2016 hizo campaña por la permanencia en la UE, pero después se reconvirtió en «brexiter». Ha defendido el acuerdo de retirada de la primera ministra hasta que ha visto que era inviable sacarlo adelante.

Hunt fue uno de los dos ministros con los que May se entrevistó a solas el jueves, en medio de las presiones para que dimitiera. El otro fue el titular de Interior, Sajid Javid, al que también se incluye en las quinielas. Hijo de inmigrantes paquistaníes, Javid abogó por el «Remain» en la consulta de hace tres años, aunque ha reconocido que lo hizo sin mucho entusiasmo.

El aliado de la «premier»

Así mismo, en la parrilla de salida para el liderazgo conservador se sitúa Michael Gove, uno de los grandes apoyos que ha tenido Theresa May hasta el final y acérrimo enemigo de Johnson. De hecho, en 2016 cerró el paso al exalcalde londinense en su camino hacia la jefatura «tory» y propició el ascenso de May al presentar él mismo su candidatura. Gove, hoy ministro de Medio Ambiente, se posicionó en el referéndum a favor de salir de la UE.

Otro de los pesos pesados del partido que podría entrar en liza es Andrea Leadsom, que el pasado miércoles dimitió como líder de los conservadores en los Comunes y elevó así la ya insoportable presión sobre la primera ministra.

La exministra del Interior Amber Rudd, detractora del Brexit sin acuerdo y partidaria de una retirada suave se añade a la lista, así como la exministra de Pensiones Esther McVey, el secretario de Desarrollo Internacional Rory Stewart.