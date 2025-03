Biden ofrece la ayuda de la Armada estadounidense para liberar el canal de Suez

El presidente de Estados Unidos ha ofrecido su ayuda para desencallar el portacontenedores Ever Given, que lleva bloqueando el canal de Suez desde el pasado miércoles. «Tenemos equipamiento y unas capacidades que la mayoría de países no tienen, y estamos viendo qué tipo de ayuda podemos ofrecer», dijo Joe Biden a la prensa a su llegada el viernes al estado de Delaware, donde tiene su residencia particular.

La vía marítima que conecta el mar Rojo y el Mediterráneo, clave para el comercio mundial, ha quedado bloqueada por un error técnico o humano . Mientras se dirimen las causas del encallamiento, la Armada estadounidense ya ha expresado su disposición a cooperar para liberar el carguero en esa zona egipcia. Las fuerzas armadas norteamericanas tienen presencia tanto en costas africanas como en el Mediterráneo, y podrían desplazarse al canal con relativa rapidez.

Comando Central

Según dijo en un comunicado el portavoz del Comando Central estadounidense, capitán Bill Urban: «Hemos ofrecido ayuda, estamos listos para ayudar a Egipto , y podemos responder a cualquier solicitud específica que recibamos». El Comando Central de EE.UU. es el que tiene competencias militares sobre operaciones en Oriente Próximo y Egipto, aunque no en el resto del continente africano.

La propia Casa Blanca confirmó el viernes que le había ofrecido ayuda a Egipto para retirar el barco y hacer que el tráfico marítimo fluya nuevamente . «Como parte de nuestro diálogo diplomático con Egipto, hemos ofrecido asistencia a las autoridades egipcias para ayudar a reabrir el canal», dijo la portavoz de la presidencia, Jen Psaki, en una rueda de prensa. «Estamos consultando con nuestros socios egipcios sobre cómo podemos apoyar mejor sus esfuerzos», añadió.

Las relaciones entre Washington y El Cairo se han visto afectadas por el relevo en la Casa Blanca. Donald Trump tenía unas excelentes relaciones con el mandatario egipcio Abdelfatá al Sisi, a quien se solía referir como su «dictador favorito». La Administración Biden llegó prometiendo un mayor énfasis en el respeto a los derechos humanos, algo que ha demorado un contacto directo entre ambos líderes y que ha enfriado notablemente las relaciones bilaterales.