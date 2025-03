Bares, restaurantes y otros comercios podrían abrir en Reino Unido antes de lo previsto

Boris Johnson anunció en un discurso el 13 de mayo los pasos de la desescalada en Reino Unido, donde se decretó el confinamiento el 23 de marzo. La hoja de ruta propuesta por el primer ministro para relajar las medidas para combatir el coronavirus consistía en tres etapas , y en la última está previsto que empiece a funcionar la hostelería. La primera etapa incluyó el regreso al trabajo para quienes no pueden hacerlo desde casa, así como el permiso para salir al aire libre aunque no sea solo para hacer ejercicio; durante la segunda, algunos estudiantes volvieron a las aulas, abrieron algunos comercios no esenciales y se autorizaron las reuniones de hasta seis personas en espacio privados al aire libre, como jardines.

La tercera empezará previsiblemente la primera semana de julio, sin embargo, ha trascendido que dentro del Gobierno hay quienes abogan por abrir antes los bares, en concreto el día 22 de este mes. Así lo reveló el Financial Times, citando a fuentes del Ejecutivo. La idea de los ministros, entre ellos el de Finanzas, Rishi Sunak, es evitar que hasta 3,5 millones de trabajadores del sector de la hostelería pierdan sus empleos. Sin embargo, la asociación UK Hospitality advirtió que los pubs y otros sitios como los restaurantes, no podrían operar de manera rentable si se obliga a cumplir la regla de los dos metros entre clientes, por lo que según otras fuentes, Boris Johnson estaría dispuesto a defender que un metro de distancia de seguridad es suficiente para evitar el contagio del coronavirus, y estarían estudiando si es suficiente con abrir primero los pubs que tienen terrazas al aire libre o jardines. También en la etapa tres está previsto que abran las peluquerías.

La próxima semana podrán empezar a operar las tiendas, los grandes almacenes y los centros comerciales, siempre y cuando implementen medidas «seguras» contra el Covid-19, como un número limitado de clientes dentro del espacio y la disponibilidad de gel desinfectante de manos. Además, los probadores de las tiendas de ropa permanecerán cerrados hasta nuevo aviso y el uso de escaleras mecánicas y ascensores estará restringido.