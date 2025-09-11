Suscríbete a
Por esta traición, Polonia odia a Rusia desde hace 80 años: «¡Stalin es brutal!»

El del miércoles no es primer enfrentamiento entre ambas regiones: en septiembre de 1939, la Unión Soviética invadió el país apoyándose en un pacto secreto con Adolf Hitler

Polonia derriba drones rusos tras una «violación sin precedentes» de su espacio aéreo

Invasión de Polonia el 17 de septiembre de 1939
Invasión de Polonia el 17 de septiembre de 1939
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Continúa el tira y afloja en la vieja Europa. El miércoles, Polonia confirmó haber derribado varios drones enviados por el Kremlin. «En el ataque de hoy de la Federación Rusa contra objetivos en Ucrania, nuestro espacio aéreo ha sido violado repetidamente», explicó el gobierno. Desde ... la cúpula militar del país, la intromisión fue calificada como «un acto de agresión» que había amenazado «la seguridad de los ciudadanos». El enésimo movimiento de ajedrez en un tablero que brilla tenso desde hace más de ocho décadas, en septiembre de 1939, cuando Iósif Stalin traicionó a los polacos y lanzó de bruces sus carros de combate contra el país de la mano de Adolf Hitler.

