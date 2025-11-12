Suscríbete a
ABC Cultural

James Holland, presentador de 'Megaestructuras nazis': «Era un horror combatir en un tanque de la Segunda Guerra Mundial»

El historiador inglés recorre en una nueva investigación la historia de los Sherwood Rangers, uno de los regimientos acorazados más bregados del conflicto

Así narró un piloto nazi cómo destruyó el gigantesco 'Titanic' de Stalin: «¡Era enorme!»

James Holland, durante la entrevista en Madrid
James Holland, durante la entrevista en Madrid IGNACIO GIL
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las epifanías no avisan con dos semanas de antelación ni carta certificada. El historiador inglés James Holland admite a ABC que la suya sobrevino mientras viajaba por las playas de Normandía en 2004, durante el 60º aniversario del Día D: «Fue en un ... lugar llamado 'Punto 102', donde los miembros de los Sherwood Rangers, un regimiento acorazado británico, tuvieron una acción muy comprometida contra los defensores alemanes». La mirada del presentador estrella de documentales históricos -cuenta ya siete temporadas de 'Megaestructuras nazis' a sus espaldas- se pierde en la nada. «Cuando llegamos allí cerré los ojos… Sentía los tanques Sherman avanzando, con los camiones detrás y la infantería al lado. Y también los muertos. Era algo tan vívido que casi podía verlo, palparlo. A partir de entonces me identifiqué con esta unidad y supe que debía escribir sus proezas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app