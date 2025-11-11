La España de la Segunda Guerra Mundial: donde todos los países se espiaban unos a otros

El marco era el idóneo. En plena Segunda Guerra Mundial, la España franquista se declaró no beligerante en la contienda, aunque sus simpatías hacia Alemania estaban claras. Y en ese terreno de cartas marcadas saber qué podía pasar era determinante para el curso ... de la contienda. De ahí que las redes de Inteligencia de los países Aliados y del Eje tuvieran un papel muy destacado, jugando una partida de ajedrez en suelo español ante la mirada de un régimen que sabía bastante bien lo que pasaba y que dejaba hacer, mientras se respetaran sus intereses.

Este llamativo juego es el que recoge 'La España espiada' (Cátedra), un trabajo colectivo editado por los historiadores Emilio Grandío y Carlos Píriz, con investigaciones de varios miembros de la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia, que acerca el foco sobre estas zonas oscuras. El resultado es «un enfoque distinto sobre cómo abordar el mundo del espionaje», explica Grandío, fijando como premisa que debemos abandonar la visión literaria o cinematográfica de la figura del espía.

«Los servicios de información son profesionales», es decir, «gente que se dedicaba a su profesión y que interpreta la información como un mercado», una mercancía que se compra y se vende, en el que «los agentes dobles no son la excepción, sino la norma». No son ejecutores, sino proveedores de datos para que las cúpulas diplomáticas o militares tomen a partir de ellos sus decisiones. Y aquella España fue el terreno para el aprendizaje colectivo. «Se interrelacionan métodos, maneras, actitudes» de informadores franceses, italianos, alemanes, americanos y británicos.

Servicios españoles

Grandío, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela, hace un inciso con los servicios españoles, que eran gente «tremendamente profesional» adscrita «a los órganos de Inteligencia, independientemente del rumbo político del Estado en el que estén», ya sea la dictadura de Primo de Rivera, la República o el régimen franquista. «Esa imagen de Mortadelo y Filemón que se pueda tener a nosotros no nos sale para nada -incide- por lo general, el Estado sabe a quién tiene que encargarle estas cosas y a quién no».

De hecho, los servicios españoles tenían algunas unidades muy definidas, como una dedicada a la «contramasonería» y otro «que nos aparece siempre» en los archivos «para la desinformación». «Las 'fake news' no las ha inventado nadie», advierte Grandío, «porque el mercado de la información es muy poroso, en el que la verdad y la mentira es imposible prácticamente distinguirla, si está bien hecha». Puede ser mercancía averiada «para el que la recibe, pero no para quien la lanza».

A pesar de pertenecer a países Aliados, Franco dejó que hacer -relativamente- a Inteligencias como la británica. «Las conversaciones mantenidas informalmente, no escritas» entre Madrid y Londres tenían «una única condición: que no trabajaran para echar abajo la dictadura». De ahí que el embajador inglés, Samuel Hoare, se convirtiera en un especialista en mantener los equilibrios con el régimen, a pesar de que sus servicios de información tenían tupidas redes repartidas por toda España, que valían tanto para informar por radio del avistamiento de aviones y navíos alemanes en la costa gallega como para habilitar rutas de escape hacia Portugal para perseguidos por los nazis.

De hecho, cuando Gran Bretaña se aproximó a cruzar esa línea roja de conspirar para derrocar a Franco, dentro del proyecto de la Hora Zero -del que Grandío publicó un detallado trabajo en 2021- tuvo que buscar un chivo expiatorio en la figura de Alan Hillgarth, el jefe de la Inteligencia en la embajada de Madrid que se marchó rumbo al Sudeste asiático. «Llamó la atención del propio Churchill, lo cual denota cómo se realizaban estas cosas...», apostilla.

El reglamento es de 1938, y organizaba las redes provinciales del recién creado SIPM (Servicio de Información y Policía Militar). En él se daban las instrucciones para aleccionar a «agentes secretos» que se desplegaran por el territorio. Y entre las recomendaciones, que se vigilara a «cualquier persona que buscase interesadamente un contacto con militares, especialmente mujeres», de las que había que desconfiar -sobre todo- «si eran agraciadas y tuviesen familiares desafectos, detenidos, ejecutados o huidos a la zona roja».

El papel de la mujer en las tareas de Inteligencia es una de las asignaturas pendientes, asegura el catedrático. «Como en muchos de los ámbitos de aquella España, la mujer está invisibilizada», pero esa condición le permitió ver, escuchar y actuar sin ser tenida en consideración. «Solo rascando un poco en los archivos nos salen centenares de mujeres vinculadas a servicios de información», desde esposas de embajadores y cónsules hasta secretarias, «pero de uno y del otro lado», previene Grandío. No es una vía abandonada, sino que uno de los grupos de trabajo de su Red ya trabaja en varios frentes para devolverles la visibilidad. «La mujer del primer secretario de la embajada británica estuvo con él en Gibraltar en el 40. No iba de visita, sino a chequear a ver si De Gaulle, que estaba allí, valía o no». Nunca se sabe quién está observando.

La monografía se adentra también en las redes extranjeras en suelo español, la estructura del contraespionaje francés, los pasos clandestinos de la frontera vasca, el espionaje en Gibraltar, la frustrada invasión aliada de España por Galicia o las estructuras de Inteligencia y sabotaje en las islas Canarias. También se aborda el papel de la Inteligencia extranjera y el conglomerado industrial Sofindus, mediante el que Alemania participaba en negocios de todo tipo, entre ellos las explotaciones mineras de wolframio, recurso que tan preciado era para sus tanques.

A partir de Sofindus se dan pinceladas «del proceso de desnazificación» ejecutado por los Aliados en España, «que empieza en 1943», y no tras la capitulación alemana. «Es el primer proceso de adaptación de buena parte de esos sectores nazis al nuevo entorno occidental», destaca Grandío. «España se convirtió en un país útil» para americanos y británicos, ya que permitió tener controlados a ciudadanos alemanes «que en algún lado tenían que quedar» y no se consideraba viable regresar al desmoronado Reich.