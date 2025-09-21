Henry Kamen: «A Unamuno no le interesaba la historia de España, solo quería imponer sus ideas»

Asegura Henry Kamen (Rangún, Birmania, 1936) que el concepto de «las dos Españas» no es ni mucho menos nuevo, sino que se inventó a finales del siglo XIX y principios del XX, mucho antes de que estallara la Guerra Civil. Cita los famosos ... versos que Antonio Machado escribió en 1912: «Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios / Una de las dos Españas ha de helarte el corazón». «Mucha gente interpretó ese poema como si estuviera anticipando el conflicto de 1936, pero se equivocaban. En esa época, esa posibilidad era impensable», subraya el hispanista a ABC desde su casa en Barcelona.

En su 'España invertebrada' (1921), Ortega y Gasset también se refirió a esa idea: «Dos Españas están trabadas en una lucha incesante: una España muerta, hueca y carcomida y una España nueva, afanosa y aspirante que tiende hacia la vida». A partir de ahí, la expresión no tardó en popularizarse, manteniéndose vigente no solo en la guerra, también en la posguerra y la Transición hasta hoy, en que Kamen le dedica su último ensayo: 'Las dos Españas: conflictos y solidaridades' (Espasa).

«La expresión no tiene relación con el momento actual, pero existe un interés permanente por definir el carácter de España. En ese sentido, estas 'dos Españas' son solo una de las opciones que algunos proponen para explicar la historia del país, reflejando las dificultades que existen para alcanzar una identidad clara. Por eso vuelven una y otra vez sobre los hechos históricos y los manipulan. Es la consecuencia inevitable de esa búsqueda de identidad. Modifican el pasado según sus deseos políticos y se apoyan en mitos. De eso trata el libro», apunta.

Sin ir más lejos, hace una semana algunos medios de comunicación describieron el polémico encuentro de Mariló Montero con David Broncano, en 'La Revuelta', como «las dos Españas reunidas en un plató». Poco antes, el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, acusó al actual presidente, Pedro Sánchez, de avivar la división entre las dos supuestas Españas. Y en marzo, Julio Medem estrenó la película '8' para «reconciliar a las dos Españas», según anticipó él mismo en el Festival de Málaga. Un filme que recorre gran parte del siglo XX a través de las vidas de Octavio y Adela –Javier Rey y Ana Rujas–, nacidos ambos el día que se proclamó la Segunda República en 1931.

La manipulación

«Todos ellos son intentos de ofrecer nuevas ideas sobre la identidad de España, tal y como ocurrió a principios del siglo XX. Un ejercicio voluntario de distorsión, de manipulación del pasado para hacerlo coincidir con los deseos del presente. La ideología acaba imponiéndose y la realidad histórica pierde prioridad. Lo que más me impresionó al abordar este tema es la gran ignorancia que muchos españoles tienen de su propia historia, por eso aceptan ideas extrañas, muchas veces equivocadas, de personalidades que se presentan como intelectuales, como le ocurrió a Unamuno. En realidad, Unamuno no sabía nada de la historia de España ni le interesaba. Solo quería imponer sus propias ideas, algo que sigue ocurriendo hoy con muchos políticos», advierte.

Kamen explica que esa versión dualista de la evolución de España, la de dos países en uno enfrentados entre sí, es solo uno de los aspectos de un panorama más complejo cuyas raíces hay que buscarlas mucho antes del siglo XX. En su nuevo ensayo, de hecho, retrocede hasta el XV, al descubrimiento de América y a los años de los Reyes Católicos, haciendo un recorrido por los conflictos que desde entonces han marcado nuestra historia y los mitos creados alrededor, los cuales condicionan nuestro presente. En el fondo de todo hay una idea que marca toda la obra: «Pocos europeos han estado tan en desacuerdo sobre su propio país como los españoles».

«Esa frase refleja muy bien el recorrido histórico que ha tenido España con todos sus conflictos y problemas. La conclusión a la que llego es que la idea de las dos Españas fue, en realidad, una imposición de los intelectuales para intentar explicar ese conflicto dentro de la mentalidad española: el de un país que tenía la promesa y el potencial de ser importante, pero que acabó su trayectoria de manera abrupta en 1898 con la pérdida de las últimas colonias de ultramar», recuerda el hispanista.

Y concluye: «Fue ahí cuando surgió la necesidad de explicar ese fracaso, y algunos intelectuales inventaron la idea de que existían dos Españas, una de éxito y otra de fracaso. Creo que es una aplicación simple y falsa de esa vieja idea de que había buenos, nosotros, y malos, los demás. Eso es problemático, ya que muchos políticos, que por lo general no piensan demasiado, ya que no son intelectuales ni han estudiado historia, utilizan ese esquema como una explicación fácil para interpretar el ambiente en el que se mueven. Como ese del 'Make America Great Again' –en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump–. Así perpetúa una visión que simplifica en exceso la complejidad real de España. Por eso la confrontación actual de los políticos es artificial, porque todos pertenecen a la misma clase social y comparten, en el fondo, las mismas ideas, aunque se presenten como de izquierdas y derechas. La mayoría de los políticos tiene un conocimiento prácticamente nulo sobre el pasado del país y, debido a ello, sus planteamientos carecen de originalidad y creatividad, aunque reconozco que tengo una visión demasiado negativa del papel que estos desempeñan en la actualidad».