Broncano manda un inesperado mensaje a Mariló Montero tras su polémica entrevista:«Hay que agradecer la honestidad»

Mariló Montero acudió a 'La Revuelta' para promocionar 'MasterChef Celebrity 10', pero el 'talent' culinario no solo pasó a un segundo plano, sino que la entrevista se convirtió en un tenso debate entre la invitada, David Broncano y el público sobre la libertad de expresión, la pluralidad de RTVE y la tauromaquia, entre otros temas espinosos. Como era de esperar, las redes ardieron y los momentos más destacados del programa se viralizaron en un santiamén.

24 horas más tarde el tema seguía comentándose, pero 'La Revuelta' retomó este miércoles 10 de septiembre su tono desenfadado y jocoso con el que se ríen de todo, empezando por ellos mismos.

Ni en el multiverso más retorcido habría imaginado hace unos años que Broncano acabaría comiendo junto a Mariló Montero, Ana Rosa Quintana y Susana Griso. #LaRevuelta pic.twitter.com/rFNsiIGAcp — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 10, 2025

Broncano arrancó la noche sacando pecho por las audiencias. «Hoy sí que tengo razón, mira los números», señaló, refiriéndose a la victoria de 'La Revuelta' frente a 'El Hormiguero'. «Pero sí han salido ellos diciéndolo. 87 millones en estricta coincidencia. Si te metes en su Instagram, que es lo que me creo…», lo contradecía Ricardo Castella tirando de sarcasmo.

«Joder, Nacho Cano y tú primos hermanos», tiraba Grison observando al cómico con su nuevo look. «A los dos nos persigue el gobierno», bromeaba este.

Noticia Relacionada Susanna Griso acepta la propuesta de David Broncano que los uniría junto a Ana Rosa Quintana y Mariló Montero Mari Carmen Parra La colaboradora del matinal transmitió a la comunicadora la idea que el presentador de 'La Revuelta' le dejó anoche durante su visita

La victoria de 'La Revuelta' frente a 'El Hormiguero'

El conductor de 'La Revuelta' aclaró que en espectadores totales, sí venció el programa de La 1 frente a su rival, con 4,4 millones versus 4,2 ellos. «Si lo digo porque va a durar una semana», ironizó. «Se confundió la gente de canal. Puso esto, vio 'los toros, los toros' y dijeron, 'como en 'El Hormiguero'», lo siguió Grison.

En ese punto, el humorista se puso serio «para agradecer a Mariló Montero, porque ayer se dijeron aquí unas cosas, se habló educadamente y gracias a eso fuimos el programa más visto del día». «Se habló sin tapujos», reafirmaron los dos colaboradores.

«Hay que agradecer la honestidad», prosiguió Broncano. El presentador narró que había visto un corte de 'Espejo Público', de esa misma mañana «y le ha dicho Mariló a Susanna Griso que estaba invitada a una cena con Ana Rosa y conmigo. Ha mirado al horizonte y ha dicho 'ok'». «Ahora solo falta AR por decir si quiere venir a la cena», anunciaba antes de dar paso a los dos invitados.

Alejandro Amenábar y Fernando Tejero presentaban en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía la nueva película del aclamado cineasta, 'El Cautivo', una historia sobre Miguel de Cervantes de los cinco años que pasó como esclavo en Argel. «Al principio la iba a abordar como una película de aventuras, pero buceando en los libros me di cuenta de que este periodo es fundamental para entender al gran escritor y al gran ser humano que iba a surgir»