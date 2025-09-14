Suscríbete a
Sobrevivir a la «zona de la muerte» para hacer cumbre en el Everest

Jamling Tenzing Norgay, el hijo del sherpa que guio a Hillary en 1953, cuenta su propia subida a la temida cima de la montaña más alta del mundo en 'Más cerca de mi padre'

Tenzin Norgay (centro), con sus hijos de excusión en 1974. A la derecha, Jamling
Tenzin Norgay (centro), con sus hijos de excusión en 1974. A la derecha, Jamling ARCHIVO FAMILIAR
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Poco después de comenzar la entrevista, Jamling Tenzing Norgay (Darjeeling, 1965) reconoce: «La verdad es que siempre viví a la sombra de mi padre». No hay malestar ni rencor en sus palabras, según explica: «Al ser el primer sherpa en alcanzar la cima del ... Everest, se convirtió en una persona mundialmente famosa. Desde niño siempre supe a qué se dedicaba y lo que había logrado, pero no lo conocía realmente como padre. Él viajaba todo el tiempo y yo estaba nueve meses al año en un internado, pero en vacaciones siempre nos llevaba a escalar a Nepal, Sikkim o Bután. Fue mi forma de conectar con él en el poco tiempo que pasamos juntos y así desarrollé mi propio amor por las montañas».

