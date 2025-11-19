Suscríbete a
ABC Cultural

Monarquía: la costura que vertebra España desde los Reyes Católicos

Desde que Isabel y Fernando contrajeran matrimonio en 1469, hasta Felipe VI, la Corona se ha convertido en elemento de estabilidad, de integración territorial y de centralización

El rey castellano que aplastó la última intentona musulmana de conquistar la Península

La rendición de Granada, de Pradilla.
La rendición de Granada, de Pradilla. ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Corona cumple años: este 22 de noviembre se conmemora medio siglo desde la restauración de la Monarquía en la figura de Juan Carlos I. Desde entonces, esta institución se ha convertido en lo que Manuel Álvarez Tardío, catedrático de Historia del Pensamiento ... y de los Movimientos Sociales, define como «un elemento de estabilidad frente a la competencia partidista que ha asegurado la continuidad democrática del país apartándose de las luchas políticas». Pero su historia va mucho más allá. Desde los Reyes Católicos hasta Felipe VI, la Monarquía se ha convertido en el hilo que ha tejido nuestra historia y en un elemento de cohesión y estabilidad indiscutible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app