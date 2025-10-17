Suscríbete a
ABC Cultural

Cartas desde el exilio contra la República, con la mirada puesta en la «libertad» de la Transición

Juan Francisco Fuentes publica 'Hambre de patria', donde analiza la correspondencia entre republicanos y la España de la transición que que querían tras Franco

La vida en El Pardo: el epicentro del franquismo que no es 'Lugar de Memoria Democrática'

Éxodo republicano hacia Francia en los últimos compases de la Guerra Civil
Éxodo republicano hacia Francia en los últimos compases de la Guerra Civil ABC
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Ya no hay nada que hacer». Con esas palabras terminó el general jefe del Estado Mayor Central, Vicente Rojo, su análisis de la situación ante el presidente de la República, Manuel Azaña, en la reunión que mantuvieron la noche del 28 de ... enero de 1939 cerca de la frontera gala. La guerra no había terminado, pero ya se iniciaba el gran éxodo de la cuarta oleada de españoles en busca de refugio de Francia. Más de 150.000 personas habían cursado sus correspondientes peticiones de asilo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app