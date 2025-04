De la Guerra de Cuba a la Guerra Civil: el arte de resucitar la historia de España a todo color

Asegura Rafael Navarrete que, desde el momento en que comenzó a colorear imágenes en blanco y negro en 2013, siempre ha tenido la sensación de que lo que hacía era «resucitar el pasado». Entre sus últimos trabajos hay, por ejemplo, un retrato de Lorca, ... en 1927, realizado en la casa de Dalí de Cadaqués, y otro del general republicano Enrique Lister con Hemingway, tomado en la batalla del Ebro durante la Guerra Civil . «Puede sonar pedante, pero en muchos casos ese ha sido el resultado», aclara el colorista sevillano sobre esta vieja disciplina nacida casi al mismo tiempo que la fotografía, a mediados del siglo XIX.

Milicianas, leyendo ABC, en Navacerrada, tras haber sido reconquistado por ellas el 8 de agosto de 1936 ORIGINAL: MARTÍN SANTOS YUBERO / TRATAMIENTO: RAFAEL NAVARRETE

Según cuenta, primero se usaron los tintes, después llegó el revelado químico en los laboratorios y, por último, el gran salto a la era digital, lo que permitió un mayor control sobre todos los aspectos de la imagen. «Es como si, desde el principio, todos los fotógrafos hubiesen sido conscientes de que el mundo era en color y que los procesos de revelado en blanco y negro no reflejaban la realidad con el rigor necesario», explica Navarrete, que descubrió su afición tras ver una imagen en color de Ana Frank, la célebre niña judía que se pasó dos años y medio ocultándose de los nazis antes de morir en 1945.

«Después di con un grupo en internet formado, principalmente, por anglosajones que trabajaban con fotos de su propio pasado histórico: la edad dorada de Hollywood, la Guerra de Secesión y la Primera y Segunda Guerra Mundial . En ese momento pensé que sería hermoso hacer lo mismo con las fotografías de nuestro pasado», comenta Navarrete, que empezó a colorear imágenes curiosas y relevantes de nuestros acontecimientos y personajes históricos. Una tarea que ha continuado ahora al seleccionar cuatro fotografías, de entre las más de 20 millones que alberga el archivo de ABC, para traerlas al presente mediante un exhaustivo proceso de documentación y coloreado.

Soldados españoles, armados con Maüsers, en la Guerra de Cuba, en 1895 ORIGINAL: TRELLES / TRATAMIENTO: RAFAEL NAVARRETE

ABC, en el frente

El colorista ha abarcado cuatro importantes etapas de nuestra historia más reciente. La primera, un grupo de soldados españoles con sus Mausers, en diciembre de 1895, durante la Guerra de Cuba. La segunda, el reparto de propaganda electoral desde un Buick en la calle de Alcalá, con el Palacio de Comunicaciones al fondo, que fue tomada el 15 de febrero de 1936. La tercera, dos milicianas leyendo el ABC, en Navacerrada, el 8 de agosto de ese mismo año, 20 días después de comenzar la Guerra Civil. Y la cuarta, un grupo de modelos posando,en plena calle Serrano, en 1963.

Aunque la revista ‘Blanco y Negro’ tiene el honor de haber publicado las dos primeras fotografías en color de la historia de la prensa mundial, en 1912, lo cierto es que no era más que una honrosa y cara excepción, pues se siguieron publicando en blanco y negro hasta los años 80 del siglo pasado. Se puede decir que, incluso, la tendencia de colorear imágenes no estuvo muy extendida a lo largo de la centuria pasada. Y eso que ABC conserva más de un centenar coloreadas que se publicaron en la portada del mencionado suplemento durante las décadas de 1920 y 1930.

Modelos, por la calle Serrano de Madrid, luciendo la moda de primavera en 1963 ORIGINAL: ABC / TRATAMIENTO: RAFAEL NAVARRETE

Navarrete recuerda también la «fantástica e impresionante colección» realizada por Serguéi Mijáilovich Prokudin-Gorski entre 1909 y 1915. El químico y fotógrafo ruso se recorrió el imperio con la ayuda económica del zar Nicolás II, para documentar a todo color la enorme diversidad de la historia, la cultura y los avances del país. El ejemplo más reciente de esta disciplina es 'El color del tiempo; una historia visual del mundo 1850-1960' (Desperta Ferro, 2021), de la artista brasileña Marina Amaral, considerada por muchos como la mejor colorista de fotografías del mundo. En el libro puede verse un retrato de Charles Darwin con sus llamativos ojos azules, la carpintería dorada de un escaparate destrozado durante la 'Noche de los cristales rotos' en la Alemania nazi, las casacas rojas de los soldados británicos en Sudáfrica en 1879, el tono de piel bronceado de Elvis Presley o el famoso beso de Times Square, en una gama que va del gris a los colores pastel, en el momento en que se anunció el final de la Segunda Guerra Mundial..

«En la mayoría de las ocasiones las fotografías de nuestro pasado nos han llegado en blanco y negro porque no había otra cosa, así que me pregunté qué pasaría si pudiera conseguir que una de estas pareciera hecha ayer y el reultado me impresionó. Es algo que se aprecia mejor con las fotos más antiguas y de mucha relevancia histórica, como puedan ser las de la Guerra Civil. Lo que siempre quise es acercar nuestra historia al presente para que lo viéramos desde otra perspectiva, lo que me resulta muy interesante. Y, después de ocho años haciéndolo, la teoría sigue estando vigente», comenta el colorista español.

¿Y qué es lo que menos le ha gustado de su experiencia? «Con mucha diferencia, la forma de cómo se está politizando todo. Y cómo esa politización puede servir para dividir a la gente y crear tensión. Empecé publicando mis trabajos en una página de Facebook, siendo la Guerra Civil el periodo más recurrente, pero lo cierto es que lo he ido abandonando, porque es desalentador comprobar que, más allá del resultado o del análisis histórico que acompaña a la fotografía, la imagen se usa como arma arrojadiza y genera broncas o insultos. Es muy desagradable. El famoso mito de las dos Españas está más vivo que nunca», concluye.