ENTREVISTA El gran error naval que destrozó al altivo rey portugués y aupó a la cima del mundo a los Reyes Católicos El historiador Roger Crowley publica «El mar sin fin» (Ático de los libros, 2018), un repaso al pasado de un país que, en sus palabras, logró forjar el «primer imperio global» A pesar de que los lusos exploraron África y crearon una infinidad de rutas comerciales, decidieron no apoyar a Colón por considerar que «hablaba mucho y sabía poco»

Manuel P. Villatoro

En los últimos años, el británico Roger Crowley se ha convertido en todo un referente dentro de la historia naval. Así lo atestigua su extenso ensayo «Imperios del mar» o el también profundo «Venecia. Ciudad de Fortuna». Este 2018, sin embargo, ha decidido viajar hasta la Península Ibérica con su nueva obra («El mar sin fin», Ático de los libros) para centrarse en un país cuyo pasado sobre los mares ha quedado, según explica en declaraciones a ABC, ensombrecido por aquella primigenia España que empezó a erigirse gracias a los pilares levantados por los Reyes Católicos. Los mismos monarcas a los que el luso Juan II se enfrentó para hacerse con el poder marítimo.

Las afirmaciones de Crowley caen como un ariete sobre Carlos I (V de Alemania), a quien acusa de contar con un aparato propagandístico que dio a conocer las glorias de España en Europa. Tampoco se olvida de la mala relación de Juan II con Cristóbal Colón, marino al que despreció por considerarle un torpe y que, a la postre, ayudó a encumbrar a los Reyes Católicos. Sin embargo, y pese a que el foco de su estudio ha sido Portugal, no puede evitar admitir que España logró forjar un imperio en el que no se ponía el sol (algo a lo que jamás pudieron optar los lusos) y cuya grandeza hizo olvidar las aportaciones culturales de sus vecinos.

Con todo, también es partidario de que las ideas expansionistas de ambas regiones tenían poco que ver. Y es que, mientras que Portugal apostaba por crear rutas comerciales que le permitieran sustentarse a nivel económico, España abogaba por fundar un imperio terrestre y expandir sus fronteras en todo el globo. «En Portugal no había suficiente gente como para enviarla a ultramar, apenas sumaban un millón de personas, y la mitad eran mujeres», desvela el propio Crowley a este diario.

1-¿Por qué, según su obra, fue Portugal el primer país que forjó imperio global y no España?

Porque los portugueses navegaron mucho más rápido que los españoles. En 1498 ya habían llegado a la India y, en 1543, a Japón. Al final, sus marineros exploraron una gran parte del mundo de forma muy rauda.

En todo caso, no creo que sea bueno para la historia poner a unos por encima de otros. Simplemente hicieron algo diferente. Es innegable, por ejemplo, que los españoles fueron los primeros en circunnavegar el mundo. Y eso, a pesar de que los portugueses siempre afirmaron que fue gracias a un marinero de su país. Pero también es cierto que los lusos tomaron el Índico y desembarcaron en China antes que ellos.

Fueron diferentes, pero no solo ya en sus objetivos, sino también en la forma de entender la navegación. Los españoles forjaron un imperio terrestre, mientras que los portugueses crearon uno basado en el poder marítimo y en el establecimiento de instalaciones portuarias. Pero los lusos han salido muy mal parados a nivel histórico. A día de hoy cualquiera sabe quién es Colón, pero no pasa lo mismo con Vasco de Gama. Por eso he querido llevar su pasado al gran público.

Juan II de Portugal

2-¿Tuvo Portugal alguna ruta equivalente a la del galeón de Manila?

Sí, la gran nao de Macao, un galeón que transportaba especias desde sus dominios en el Índico hasta la Península y desde China a Goa. Era similar a vuestro mito. Pero nunca tuvieron las mismas ambiciones que demostraron los españoles o Carlos V. No concebían un imperio en el que nunca se pusiera el sol. Para ellos la dominación de los territorios no era importante, lo destacable eran las redes comerciales.

3-¿Por qué mitos como la nao de Macao no son recordados a día de hoy?

Porque los portugueses no hicieron uso en principio de la propaganda imperial, como sí lo hicieron los españoles. Hubo algunos años, en la época de Vasco de Gama y del rey Manuel, en los que se intentó que sus gestas fueran conocidas, pero no se consiguió.

La propaganda portuguesa no tuvo nunca el mismo valor que la española. Además, España mantenía todavía muchos territorios en Europa, regiones que iban mucho más allá de las colonias de ultramar, y gracias a eso pudieron forjar un imperio en el que jamás se ponía el sol.

«El portugués era una imperio en la sombra en el que los que dominaban eran los comerciantes privados»

4-¿Qué diferencias había entre el imperio portugués y el español?

El portugués era una especie de imperio en la sombra en el que los que dominaban eran los comerciantes privados. Aunque es verdad que el rey Manuel quiso atribuirse numerosos y pomposos títulos como el de “Señor de la navegación”, jamás entendió el imperialismo como una dominación global.

Los portugueses nunca pudieron aspirar a tener un imperio en el que no se pusiera el sol porque sabían, entre otras cosas, que no disponían de suficiente población para ello. Al final, los lusos entendían que eran, como ellos mismos decían, una pequeña nación que podía morir en todo el mundo.

5-¿Pudo Portugal haber superado al Imperio español?

Portugal nunca tuvo un imperio colonial terrestre como el de España. Solo hubo una salvedad: Brasil. Pero nunca pudo competir con su vecino, ni pensó en hacerlo. El suyo era un país pequeño con pocos habitantes. Tenía una población que rondaba el millón de personas, y la mitad eran mujeres. No disponían de suficiente gente a la que enviar a los territorios de ultramar, por lo que no podían colonizarlos. Así se volvieron invisibles con el paso de los años.

Crowley, el autor de la obra

6-¿Cómo han contribuido los marinos lusos al mundo?

La contribución de su imperio es fundamentalmente cultural. Descubrieron rutas a través de las que llegaban especias, por ejemplo. Al final dejaron una huella más pequeña que la de los españoles y terminaron quedándose atrás en menos de 100 años porque no tenían las destrezas comerciales para mantenerlas. En ese sentido el mundo se les escapó de las manos porque el comercio pasó a otras provincias del norte de Europa como Brujas.

Aun así, los portugueses fueron responsables de crear una sociedad criolla en la colonia de Brasil que, a día de hoy, sigue siendo característica. Además levantaron los pilares del esclavismo, un modelo sería que adoptado posteriormente tanto por el imperio holandés como por el británico. Aunque la huella que dejaron fue pequeña, es todavía significativa.

7-¿Cuándo comenzó su decadencia?

A partir de 1570. Fue entonces cuando la nobleza decidió luchar en Marruecos en lo que para ellos era una cruzada. A partir de ese momento hubo unos años en los que Portugal pasó a formar parte de España y perdió su identidad.

«Los portugueses tenían un plan a largo plazo que pasaba por navegar alrededor de la costa de África para descubrir la ruta hacia la India»

8-Los portugueses apostaron por explorar África antes que los españoles...

Los portugueses tenían un plan a largo plazo que pasaba por navegar alrededor de la costa de África. Con ello querían descubrir la ruta hacia la India. En principio llevaron a cabo una navegación mucho más accidental y fueron erigiendo pilares en las zonas que descubrían como una forma de reclamarlas para su país. Pero, a pesar de eso, su principal objetivo era abrir un camino nuevo y rápido hacia la tierra de las especias.

Los lusos contaban con varios mapas desarrollados por cartógrafos judíos de Mallorca que demostraban que había varios ríos que cruzaban el continente africano. Basándose en ellos trataron de encontrar uno que fuese navegable y que les permitiese atravesar África de punta a punta y llegar hasta la India rápidamente.

Aunque fracasaron, gracias a ello hicieron grandes avances en el mundo de la navegación y aprendieron a tratar con las gentes del lugar, a asimilar su cultura y, a su vez, a atemorizar a de forma efectiva a la gente de los poblados por los que pasaban.

África fue su campo de entrenamiento para navegar, a la postre, en el Índico. Allí les resultó más fácil avanzar porque ya habían aprendido mucho sobre el comercio, los nativos, la navegación, los vientos y la dominación de las tribus.

Vasco de Gama

9-¿La exploración era su único objetivo?

No. También estaban interesados en el continente porque creían que era una fuente inagotable de oro. De hecho, estaban convencidos de que en el Sáhara iban a encontrar grandes riquezas. A su vez, existía la creencia de que el rey de Mali era el hombre más rico del mundo a principios del siglo XIV. Consideraban que llegar hasta él les granjearía muchísimo dinero.

10-En su libro afirma que desde Portugal se solían enviar mensajes al Papa en los que explicaban lo cerca que estaban sus marinos de llegar al fin de África.

Bajo el reinado de Juan, los portugueses siempre tuvieron la expectativa de estar llegando al final de África. Para ellos esta gesta era de suma importancia porque pretendían reclamar esas tierras para el Papa con la idea de que, a la postre, se las cediera. Pero lo cierto es que nadie sabía la verdadera extensión del continente y, aunque siempre comunicaban que estaban a punto de completar su misión, fracasaron una y otra vez.

Solo completaron la tarea años después con el ascenso al trono de Manuel I. Y eso fue un golpe severo para el rey Juan de Portugal. De hecho, cuando este supo que Diogo Cao, el encargado de las expediciones a través de África, había fracasado y no había encontrado el fin del continente a pesar de que había asegurado que sí, se enfadó muchísimo. Para él fue una pérdida de prestigio ante el resto del mundo. En consecuencia, cuando el marino regresó tuvo que ver como su nombre desaparecía de todos los registros de la época.

«Los portugueses se habían dado aires de dioses. Se hacían llamar los embajadores de Dios y se vanagloriaban de que darían todos los territorios que descubrieran al Papa»

11-¿Afectó a Portugal el fracaso de Cao?

Mucho. Hasta entonces los portugueses se habían dado aires de dioses. Se llamaban a sí mismos los embajadores de Dios y se vanagloriaban de que darían todos los territorios que descubrieran al Papa. El problema fue que, cuando el rey Juan se enteró de que era imposible, se quedó totalmente frustrado. Después de estas expediciones Portugal vivió una pérdida de fe. Sus ciudadanos entendieron que era una tarea que sus navegantes jamás podrían completar.

12-¿Cómo era la relación entre Juan y los Reyes Católicos?

Isabel y Fernando vieron en el rey Juan a un oponente fuerte, con una gran determinación y sumamente inteligente. Cuando el monarca luso ascendió al trono, durante la década de 1470, Portugal y Castilla se enfrentaron por tierra y por mar. Nueve años después entendieron que no merecía la pena seguir luchando y firmaron un tratado basado en el respeto mutuo. Esa fue la forma en la que empezaron a verse a partir de entonces.

Con todo, la relación entre los Reyes Católicos y Juan se basó siempre en la rivalidad entre ambas naciones. Ambas deseaban descubrir las posibilidades que daba el Atlántico y hacerse con ellas antes que el contrario.

Creo que todo se reduce a que los monarcas españoles, e Isabel de forma especial, veían al rey portugués como un gran oponente al que debían enfrentarse para dominar el Atlántico. Pero siempre desde el respeto. Ejemplo de ello es que, cuando se firmó el Tratado de Tordesillas, ambos países obviaron lo que decía el Papa y se repartieron el mundo entre ellos pasando por encima de la Iglesia.

Manuel I

13-¿Y entre Portugal y Cristóbal Colón?

Los portugueses llamaban a Colón el “falador” porque decían que hablaba mucho y sabía poco. A lo largo de los siglos se han sentido dolidos por la historia de este descubridor. Son partidarios de que el navegante ha herido su orgullo como nación, les ha robado su historia nacional y ha hecho que el mundo se olvide de su gran momento de gloria.

No obstante, Colón era conocido en Portugal. Era una figura importante dentro del círculo real y de la corte portuguesa.

Lo curioso es que, a pesar de la creencia popular, Colón tenía mucha relación con el país. Los españoles, por ejemplo, le conocían como el “portugués” porque había aprendido a navegar con ellos y se había casado con una lusa. A pesar de todo, veían en él a un hombre con una gran determinación y una gran visión. Al final fueron ellos quienes le dieron la oportunidad de viajar al Nuevo Mundo.

14-¿Por qué rechazaron los portugueses el proyecto cuando les pidió financiación?

Porque creían que sus cálculos eran erróneos. De hecho, los expertos del rey estaban convencidos de que había reducido el tamaño del mundo en un 25%. Al final era cierto, pero Colón tuvo suerte y encontró América.

«Los expertos del rey portugués estaban convencidos de que Colón había reducido el tamaño del mundo en un 25%»

15-¿Qué expertos?

Tras la expulsión de los judíos de España los portugueses acogieron a una gran comunidad judía en la que había, por ejemplo, varios astrónomos. Uno de ellos era Abraham Zacuto, que formaba parte del comité real del rey Juan. Este rechazó el proyecto de Colón y consideró, como otros tantos, que decía mucho y sabía poco.

16-La pregunta obligada... ¿De dónde provenía Colón?

Hay mucha controversia. Los portugueses piensan que era el hijo del rey de Portugal, los españoles que eran español y los italianos que era genovés.