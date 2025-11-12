Suscribete a
ABC Premium
Directo
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

Adiós a las bolsas de plástico para guardar el pan: esta es la forma perfecta para que esté suave durante días

Es una manera ecológica de conservar el pan para comerlo como recién hecho todos los días

Si quieres conservarlo bien, no guares el pan en plástico
Si quieres conservarlo bien, no guares el pan en plástico GURMÉ
Remedios Cordero Romero

Remedios Cordero Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pan recién hecho es uno de esos pequeños placeres diarios que cuesta mantener. En cuanto pasan unas horas, el olor se disipa, la corteza se endurece y la miga pierde ese punto elástico que lo hace irresistible. Muchas personas optan por guardarlo en ... bolsas de plástico, pensando que así se conservará mejor. Pero eso, más que ayudar, acorta su vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app