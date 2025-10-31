Suscribete a
recetas brillantes

Tortilla rellena de tomate, queso, rúcula y jamón en pan integral

Servido en pan integral, este sándwich es una forma completa y deliciosa de empezar el día con energía o de resolver una comida en minutos

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 3 al 9 de noviembre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

El desayuno —o almuerzo rápido— que demuestra que lo práctico no está reñido con lo sabroso. Una tortilla jugosa hace de envoltorio perfecto para un relleno fresco donde el tomate y la rúcula aportan vida a cada bocado, mientras el queso fundido y el jamón ... dan ese toque irresistible. Servido en pan integral, este sándwich es una forma completa y deliciosa de empezar el día con energía o de resolver una comida en minutos. Fácil de preparar, fácil de disfrutar, imposible cansarse de él.

