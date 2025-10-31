Tortilla rellena de tomate, queso, rúcula y jamón en pan integral

El desayuno —o almuerzo rápido— que demuestra que lo práctico no está reñido con lo sabroso. Una tortilla jugosa hace de envoltorio perfecto para un relleno fresco donde el tomate y la rúcula aportan vida a cada bocado, mientras el queso fundido y el jamón ... dan ese toque irresistible. Servido en pan integral, este sándwich es una forma completa y deliciosa de empezar el día con energía o de resolver una comida en minutos. Fácil de preparar, fácil de disfrutar, imposible cansarse de él.
Consejo para esta receta
Vierte los huevos batidos para formar una tortita y deja que se cocine.
Ingredientes
huevos
8
lonchas de queso
8-12
lonchas de jamón serrano
8
Rúcula fresca
al gusto
tomates en rodajas finas
2
Pan integral
al gusto
Sal y pimienta
al gusto
Aceite de oliva virgen extra
al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
1
Casca dos huevos en un bol grande, añade sal y pimienta y bátelos
2
Calienta una sartén antiadherente grande con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio.
3
Vierte los huevos batidos para formar una tortita y deja que se cocine.
4
Cuando esté casi cuajada por arriba, añade el queso, jamón, rúcula y tomate (o los toppings que prefieras)
5
Dobla la tortilla por la mitad para cubrir el relleno y cocina 1–2 minutos más hasta que el queso se derrita y el interior esté caliente.
6
Repite el mismo proceso con el resto de los huevos y el resto del relleno.
7
Sirve cada tortilla en una rebanada de pan integral y listo!
