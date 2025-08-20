Di adiós al hummus comprado: 5 cremas para untar caseras que harás en 5 minutos Recetas fáciles y rápidas para darle un toque casero y sabroso a tus aperitivos

Cuando se trata de cremas para untar, el hummus siempre es una opción popular, pero ¿por qué conformarse con el hummus comprado cuando puedes hacer tus propias versiones caseras en pocos minutos?

Además de ser más sabrosas, estas cremas caseras son mucho más saludables, ya que no llevan conservantes, puedes controlar los ingredientes y puedes adaptar los sabores a tu gusto.

Así que, si estás buscando recetas rápidas y fáciles, aquí te presentamos cinco opciones de cremas para untar que puedes preparar en 5 minutos. ¡Di adiós a las versiones comerciales y dale un toque único a tus aperitivos!

Si eres amante de los mariscos, este paté será tu nuevo favorito. Con ingredientes tan sencillos como gambas, atún, huevos y palitos de cangrejo, este paté de marisco se prepara en un abrir y cerrar de ojos.

Sólo necesitas una batidora para mezclar todo y conseguir una crema suave, ideal para untar sobre pan tostado o galletas saladas. Su textura cremosa y su sabor suave lo convierten en una opción perfecta para un aperitivo express. Además, puedes dejarlo reposar en la nevera para que tome cuerpo antes de servirlo.

Esta crema de aguacate es una opción ligera y saludable, perfecta para quienes buscan una alternativa natural a las mantequillas o margarina. Con un toque de ajo, aceite de oliva, y zumo de limón, esta crema es ideal para untar en tostadas, acompañar carnes a la plancha o incluso para utilizar como dip.

La textura cremosa del aguacate, junto con su sabor suave y su bajo contenido calórico hacen que esta crema sea un acompañamiento ideal para cualquier comida ligera o merienda saludable.

El hummus es uno de esos dips que nunca pasa de moda. Esta receta tradicional de crema de garbanzos es perfecta para preparar en casa sin complicaciones. Sólo necesitas garbanzos cocidos, tahini (pasta de sésamo), ajo, limón, y un toque de aceite de oliva.

Bate todos los ingredientes y obtendrás una crema suave y sabrosa para acompañar desde pan de pita hasta vegetales crudos.

Además, el hummus es una opción excelente para vegetarianos y veganos, ya que es rico en proteínas y fibra.

Si te gusta el guacamole, este es el momento perfecto para hacerlo en casa. Consigue aguacate, cebolla, tomate, cilantro fresco y un chorrito de lima y dale un toque mejicano a tu cocina.

El guacamole es versátil y perfecto para acompañar nachos, tacos, para untar o incluso como salsa para tus ensaladas. Su sabor fresco es ideal para los días de calor. ¿Te atreves a darle un punto con un poco de chile? ¡El guacamole es tan fácil como delicioso!

Pero no sólo existen cremas para untar saladas. Como muestra, esta Nutella casera de calabaza es perfecta para untar en tostadas, acompañar frutas o incluso para usar como topping de postres.

A diferencia de la tradicional crema de avellanas y chocolate, esta versión es mucho más ligera y nutritiva. Con calabaza asada, mantequilla de avellanas, cacao en polvo y un toque de sirope de arce, esta crema de chocolate saludable es todo un placer sin remordimientos.

