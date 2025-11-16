La vida de Pilar Torres, Bea en 'Verano Azul', en 2025: su estado actual, su trabajo en un hospital militar y su vínculo con Rocío Dúrcal

Es poco probable que alguien no haya visto ninguna vez un trozo de 'Verano Azul'. La exitosa serie que arrasó en RTVE a principios de los ochenta triunfó gracias a sus protagonistas y tramas cotidianas con las que todo el mundo podía sentirse ... representado. La producción, dirigida por Antonio Mercero, narraba las historias de un grupo de adolescentes en su verano en un pueblo en la Costa del Sol.

Así, los personajes supieron hablar de la amistad, el amor y el desamor, las diferencias sociales, la falta de padres o la muerte de seres queridos, por mencionar solo alguna de las múltiples temática que se tocaron. El mítico Chanquete (interpretado por Antonio Ferrandis) y Julia (que hacía María Garralón) fueron guiando a la cuadrilla en sus aventuras y desventuras y se convirtieron en unos de sus personajes más queridos.

Los jóvenes, con todo, también tuvieron su ejército de fans. Triunfaron Pancho o 'Piraña' por sus papeles entrañables pero también los otros miembros del grupo, desde Javi a Desi, Tito o Quique. Entre las chicas destacaba Bea, la hermana de Tito, una joven que interpretó a sus 18 años Pilar Torres que, con ese personaje, vio catapultar su fama. Todavía a día de hoy sigue siendo recordada por su papel.

Junto con su hermana

Y es que Bea, que se suponía que tenía 15 años, era la guapa del grupo y la que tenía el corazón robado de Pancho y Javi. De hecho, ambos rivalizaron durante toda la serie por ella. Torres, que en la actualidad tiene 62 años, ha estado siempre vinculada al mundo de la interpretación, aunque con papeles menos mediáticos. Su hermana Cristina es también actriz: de hecho, ambas empezaron a actuar siendo niñas y fueron fichadas juntas por Mercero para que interpretaran a Bea y a Desi en 'Verano Azul'.

Antes de la mítica serie, Pilar ya había estado ante las cámaras en las películas 'Los 80 son hoy' (con Catherine Deneuve y Fernando Rey) o 'Emilia...parada y fonda' (con Ana Belén) o en la serie 'Fortunata y Jacinta'. De 'Verano Azul' ella pasó a ser, sin duda, uno de los rostros del momento en España y tras la serie de Mercero el 'boom' continuó aunque ella decidió aparcar su carrera como actriz.

Su decisión tuvo, en buena parte, que ver con que los paparazzis la estuvieron persiguiendo, especialmente desde que se supo que había tenido una relación sentimental con Carlos de las Heras, un cámara de la serie que además era el hermano de la artista Rocío Dúrcal. Además de este episodio lo cierto es que también reconoció en alguna entrevista que le era difícil encontrar oportunidades que la atrajeran.

De su vida privada ha trascendido poco pero se sabe que está separada y tiene dos hijos, el primero de ellos con De las Heras (por lo que el hijo es primo de Carmen Morales y Shaila Dúrcal) al poco tiempo de acabar el rodaje de 'Verano Azul' y, por lo tanto, siendo muy joven ella. Todo ello la llevó a dar un giro radical a su carrera y decidió adentrarse en el mundo de la salud y los cuidados y se formó en auxiliar de enfermería.

Pilar estuvo trabajando en el hospital militar del Aire, en Madrid y su último empleo conocido es en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, también en Madrid. Su hermana ha corrido un camino similar y también trabaja en la enfermería. Por su cambio de rumbo, seguramente, ha sido la menos vista en los homenajes posteriores a la serie pero en alguna ocasión ha participado en ellos junto a sus compañeros de reparto.