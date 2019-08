Actualizado 28/08/2019 a las 13:03

Cuando se emitió la última temporada de «Juego de Tronos» los periodistas se vieron obligados a tomar un buen número de precauciones para no desvelar detalles de la trama a los espectadores rezagados. Una sola frase sacada de contexto, un gesto o, incluso, una mirada, podía dar pie a numerosas teorías sobre el devenir de los Siete Reinos y un final que los creadores de la serie resolvieron de forma atropellada en un par de episodios.

El 7 defebrero de 1982 España se paralizó. El motivo no fue otro que la muerte de uno de los personajes más queridos de aquel año en la televisión generalista: Chanquete. Murió un domingo y el público no dio crédito pese a que, días antes, una revista ya llevaba en portada el triste desenlace. El titular, además, no dejaba duda a la imaginación: «Chanquete se muere el domingo».

«Verano azul», la serie de televisión dirigida por Antonio Mercero, ha marcado desde hace más de 20 años a varias generaciones debido a sus continuas reposiciones en Televisión Española, que este miércoles vuelve a emitir el desenlace. En la que, a todas luces, es una de las escenas más icónicas de la televisión, Pancho acude corriendo hacia su grupo de amigos gritando desesperado: «¡Chanquete ha muerto!». El zoom que la cámara hace al personaje de Julia, interpretada por María Garralón, anticipa que la noticia es cierta. «¡Chanquete ha muerto! Ha muerto Chanquete», repite el joven en retieradas ocasiones. Aquí puedes ver el momento:

Precisamente este verano la actriz María Garralón concedió una entrevista en la que comentaba el curioso spoiler previo a la emisión de la muerte de Chanquete: «Los psicólogos empezaron a decir que podía ser un impacto tan grande para los niños que había que avisarles», destacó. Precisamente en este medio, el periodista Antonio Astorga llegó a preguntar a Antonio Mercero los motivos que le habían llevado a fulminar a uno de los protagonistas de la serie:

Yo sabía que la gente iba a terminar muy emocionada. «Verano azul» estaba planteado para que los jóvenes protagonistas conocieran distintos momentos, y también la muerte, que se dieran cuenta de que no todo es maravilloso, de que la muerte existe. Fue un capítulo muy emocionante, aunque reconozco que fue muy duro, sobre todo para los niños, pero necesario.

El traumático capítulo 18 de «Verano Azul», que lleva por título «Algo se muere en el alma», se emite hoy en Televisión Española por duodécima vez. Chanquete, que ha muerto ya doce veces en la cadena pública, sigue presente no obstante en las plataformas, donde los capítulos de «Verano Azul» pueden visualizarse en Netflix, RTVE.es y Flixolé.