La vida personal de Rosalía: su última pareja, de qué está operada y cuáles son estudios

Rosalía ha conseguido convertirse en una de las figuras más influyentes de la música en nuestro país, a día de hoy reconocida por su estilo innovador y experimental que traspasa fronteras.

En los últimos días, su nombre está en boca de todos debido al estreno ... de su nuevo disco, 'Lux', que muchos esperaban después de que la artista llevase desde 2022 sin sacar un nuevo álbum de estudio.

La expectación, además de por la espera, fue creciendo gradualmente conforme la artista iba revelando detalles del nuevo proyecto, primero el nombre, después la portada del disco, luego una canción; mientras también dejaba información clave en entrevistas y apariciones públicas, como la inspiración del disco o la incorporación de diferentes idiomas en sus nuevas canciones.

Con estas espectativas, el reciente lanzamiento de 'Lux' se ha convertido en todo un fenómeno, consiguiendo albanzas y diferentes críticas ante un trabajo que muchos consideran arriesgado y experimental pero también grandioso y muy diferencial.

Lo que Rosalía transmite en 'Lux' a través de una estética religiosa y eclesiástica, acudiendo a Dios y otros términos relacionados, hace que se muestren sus emociones, pensamientos e incluso experiencias de una manera muy espiritual. Esto, combinado con un estilo musical diferente a lo que prima hoy en día en la industria, han hecho que Rosalía vuelva a experimentar el panorama artístico, llevándose todo tipo de alabanzas y críticas que la encumbran.

Pero, más allá del lado profesional y artista de la catalana, la figura de Rosalía también despierta interés por los aspectos más personales de su vida. Te contamos algunos detalles no tan conocidos de Rosalía, como las últimas informaciones sobre su vida amorosa o aspectos clave de su pasado.

La última pareja de Rosalía

C. Tangana y Rauw Alejandro son dos de los nombres que más han resonado en cuanto a la vida amorosa de la artista catalana, ya que estos noviazgos fueron públicos y tuvieron bastante impacto en sus fans y en la industria. A ellos se suman la actriz Hunter Schaffer, con quien Rosalía habría tenido una aventura, y el también actor Jeremy Allen White, con quien estuvo hasta 2024.

Como últimas informaciones, aunque la cantante no se pronunció oficalmente sobre ello, desde 2025 se relacionó con el actor y cantante alemán Emilio Sakraya, ya que fueron vistos en actitud cariñosa en más de una ocasión. Sin embargo, la propia Rosalía afirmó hace poco durante una entrevista en el pódcast 'Radio Noia' que estaba soltera.

Además, la cantante declaró que no tiene «espacio para 'crushes'» y matizó que, si se le ve con algún hombre, no debe atribuirse como una relación sentimental, admitiendo también que no suele tener suerte en el amor.

La operación a la que se sometió Rosalía

La voz de Rosalía es su mayor instrumento, haciéndole diferenciarse de otras intérpretes y cantantes. Sin embargo, como todo instrumento, puede dañarse por el uso o el forzarlo. Esto es lo que le ocurrió a una joven Rosalía cuando estaba comenzando a intentar labrarse un futuro en el mundo de la música.

Haciendo memoria sobre algunos momentos duros en su pasado, la catalana revelaba en una entrevista para 'Vogue' que con 17 años tuvo que someter a una operación de las cuerdas vocales:

«Me acuerdo que cuando era adolescente tuve una operación de cuerdas vocales, ese fue un momento un poco difícil para mí, porque tuve que parar de cantar. Y luego a los 19 años me fui a hacer el Camino de Santiago sola. Esas son las cosas que más recuerdo de mi adolescencia, además de estar todo el día estudiando música» compartía la artista.

Sus estudios y formación en música

Tal como ella misma ha contado en más de una ocasión, Rosalía inició su formación musical desde muy joven, mostrando interés por el canto desde muy pequeña y e intentando dedicarse de lleno a la música desde los 13 años, mientras completaba sus estudios en el instituto.

Su carrera profesional comenzó en el Taller de Músicos, donde realizó un curso intensivo durante seis años que le permitió profundizar en diversos estilos y técnicas vocales. Con 18 años, se matriculó en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), donde estudió flamenco, recibiendo clases de destacados maestros como José Miguel Vizcaya (Chiqui de La Línea), quien ayudó a definir estilo y pulir su voz. Se dice que este maestro solo enseña a un alumno por curso.

En la ESMUC, Rosalía integró el estudio del flamenco desde la interpretación hasta la composición y la historia del género. Para titularse, desarrolló su trabajo de fin de grado basado que plasmó en su álbum 'El mal querer', considerado uno de los mejores discos conceptuales por la revista 'Rolling Stone' en 2018. Esta propuesta artística y académica le permitió graduarse con honores, transformando su trabajo final en una obra que marcó su salto a la fama.