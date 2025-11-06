Suscríbete a
ABC Cultural

Rosalía y la promoción de 'Lux': cómo conquistar el mundo en 5 errores

El lanzamiento del nuevo disco de la artista española más internacional ha estado salpicado de graves fallos de marketing, ¿o no?

El futuro que le esperaría a Rosalía de no haber triunfado en la música

Rosalía, durante su presentación del miércoles en el Museu Nacional d'Art de Catalunya
Rosalía, durante su presentación del miércoles en el Museu Nacional d'Art de Catalunya John Vincent Salcedo
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Decía Rosalía, hablando de su nuevo disco cuando todavía nadie sabía nada de él, que estaba preparada para abrazar el error. «Todo el mundo tiene tanto miedo a equivocarse, pero siendo honesta, yo estoy lista para fallar. ¿Cuándo es la próxima vez que voy ... a fallar?», aseguraba en un vídeo publicado hace ahora cuatro meses. «Dios, estoy lista, enséñame el camino para fallar de nuevo. Enséñame a fallar tantas veces que llegue a dominar el arte del fallo. Y por ello, seré magistral en intentar algo sin miedo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app