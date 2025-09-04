Travis Kelce se pronuncia por primera vez sobre su compromiso con Taylor Swift: «Presentarla como mi prometida fue genial»

Travis Kelce (35 años) se pronuncia por primera vez desde que se hizo oficial su compromiso con Taylor Swift (35 años). Fue durante el pódcast 'New Heights' que el jugador de fútbol americano rompió su silencio. «Travis, tenemos que hablar de ello», empezó diciéndole su hermano, Jason Kelce. «Así es, así es. Y agradezco a todos los que me contactaron y enviaron algo, todas las publicaciones y todo el entusiasmo que ha generado», respondió Travis.

El deportista no ocultó su emoción al describir cómo está viviendo estos días. «Ha sido increíble, emocionante… Me encanta poder llamarla mi prometida», comentó sonriente y añadió que, «todavía me emociono, son momentos emocionantes». Además, Kelce relató lo especial que resultó presentar a la cantante como su prometida en un evento con amigos: «Fue la primera vez que la presenté así y fue genial».

La noticia del compromiso se hizo pública el pasado 26 de agosto, cuando los novios publicaron la feliz noticia en sus redes sociales. «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», escribió Taylor en Instagram, acompañando el mensaje de un emotivo carrusel de fotografías.

Durante su conversación en el pódcast que tiene con su hermano, Kelce aprovechó para compartir un consejo sobre cómo vivir un momento tan trascendental como el de una pedida de mano. «Tienes que conocer a tu chica, o a tu pareja. No puedes dejar que lo que hagan otros te haga sentir que debes hacerlo de esa manera. Hazlo por las razones correctas», reflexionó.

Desde el anuncio, las reacciones han sido imparables: familiares, amigos y millones de fanáticos de ambas estrellas celebraron el compromiso, convirtiéndolo en una de las noticias más virales del verano. Jason Kelce, entusiasta durante la grabación del podcast, no dudó en recalcar la magnitud global del acontecimiento, mientras Travis agradecía todo el cariño recibido.

Con este paso, la unión entre la estrella de la música y el ídolo deportivo trasciende fronteras y confirma que lo suyo es mucho más que una historia mediática: es una relación que combina emoción, complicidad y un futuro compartido que ya comienza a escribirse.